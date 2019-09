Ligue des champions, 1e j. : les stats à connaître avant Bayern-Étoile Rouge

Voici les statistiques Opta à connaître avant Bayern Munich - Belgrade, ce mercredi (21h) à l'Allianz Arena, pour la 1ère journée du groupe B.

C'est un Bayern new-look qui entame sa saison européenne face aux Serbes de l'Étoile Rouge de Belgrade, ce mercredi soir à l'Allianz Arena de Munich (coup d'envoi à 21 heures).

Exit Arjen Robben (retraite) et Franck Ribéry ( ), au revoir James Rodriguez (retour au ), Mats Hummels (Dortmund), Renato Sanches (LOSC) ou encore Rafinha (Flamengo)...

Place désormais aux Français Lucas Hernández, Benjamin Pavard et Michaël Cuisance (sans oublier Corentin Tolisso et Kingsley Coman), ainsi qu'à Philippe Coutinho et Ivan Perisic.

Ces Bavarois rajeunis devront se méfier des talents individuels et du côté imprévisible de l'Étoile Rouge de Belgrade.

Faux-pas interdit pour les hommes de Niko Kovac lors de cette première soirée du groupe B, dans lequel ils font figure de favoris au côté de , finaliste de la 2019.

Les statistiques à connaître avant - Étoile Rouge de Belgrade :

Ce sera la 1ère rencontre en competition européenne entre le Bayern Munich et l’Étoile Rouge de Belgrade depuis octobre 2007 – avec la victoire du club allemand en , en phase de groupes de la Coupe UEFA (3-2).

Le Bayern a marqué lors de chacun ses 28 derniers matches en phase de groupes de la Ligue des champions à l’Allianz Arena – soit depuis novembre 2009.

Après sa défaite face à en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière (1-3), le Bayern Munich peut s’incliner lors de 2 rencontres consécutives à domicile dans la compétition pour la 1ère fois depuis octobre 2002.

Parmi les équipes ayant disputé plus de 10 rencontres à domicile dans l’histoire de la C1, le Bayern Munich (70%) affiche le 3e meilleur ratio de victoires à domicile derrière le Real Madrid (75%) et Barcelone (74%).

Ce sera seulement la 2e participation de l’Étoile Rouge de Belgrade à la Ligue des champions (depuis 1992) – après avoir terminé dernier du groupe C la saison dernière derrière , le futur vainqueur Liverpool et le PSG.

L’Étoile Rouge est l’équipe qui a encaissé le plus de buts lors de la phase de groupes de la Ligue des champions (17).

Le club serbe a perdu ses 3 déplacements en C1 – encaissant 13 buts au total. Le pire total de buts encaissés lors des 4 premières rencontres à l’extérieur d’une équipe dans la compétition est de 14 ( et ).

Robert Lewandowski a inscrit 36 buts en 52 rencontres de Ligue des champions avec le Bayern Munich – seul Thomas Müller a marqué plus pour le club allemand dans la competition (42 en 105 matches).

S’il joue, Lewandowski va affronter l’Étoile Rouge de Belgrade pour la 1ère fois en LdC. Il a marqué contre 22 adversaires différents dans la compétition, seuls 9 joueurs ont fait mieux dans l’histoire, le recordman étant Raul avec 33 adversaires différents.

S’il marque, le joueur du Bayern Alphonso Davies deviendra le 3e plus jeune joueur à marquer pour le Bayern en Ligue des champions (18 ans et 321 jours) derrière Samuel Kuffour et Roque Santa Cruz. Il deviendrait également le 3e Canadien à marquer dans la compétition – le 1er depuis Atiba Hutchinson en décembre 2006 avec Copenhague.

