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فريق النصر تحت 21 عامًاAl Nassr's X Official Account

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Ligue d'élite Joy : une décision officielle sauve Al-Nassr d'une perte de ses stars du futur

Al Fateh U21 vs Al Nassr U21
Al Fateh U21
Al Nassr U21
Jawwy Elite League U-21
Arabie saoudite

Une bonne nouvelle pour les supporters d'Al-Alami

Une nouvelle décision officielle a sauvé le club d'Al-Nassr de la perte de ses futures stars, dans le contexte de la crise financière qu'il traverse ces derniers temps.

Le comité de contrôle financier de la Ligue Roshan avait décidé d'interdire à Al-Nassr de conclure tout nouveau transfert durant l'actuelle période de mercato estival, à l'exception du milieu de terrain portugais Samu Costa, en provenance du Real Majorque espagnol.

Le comité avait également refusé d'entériner la prolongation des contrats de certains joueurs de l'équipe première, au premier rang desquels l'ailier saoudien Abdulrahman Ghareeb, ainsi que celle de certains joueurs de l'équipe des moins de 21 ans engagée en Ligue Joy Elite.

Le journal saoudien « Al-Riyadiyah » a indiqué que la Ligue Roshan est revenue sur sa décision et a accordé à Al-Nassr son accord pour la prolongation des contrats des joueurs des différentes catégories d'âge, au premier rang desquels ceux de l'équipe engagée dans le championnat saoudien des moins de 21 ans.

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Al Fateh U21 crest
Al Fateh U21
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Al Nassr U21 crest
Al Nassr U21
Al Nassr U21

La prolongation ne concernera pas uniquement les joueurs, puisque la Ligue a également accordé son accord pour la prolongation des contrats des entraîneurs des différentes catégories d'âge, ainsi que de ceux de l'équipe des moins de 21 ans.

Cette décision constitue un sauvetage pour l'avenir du club de la capitale, qui compte de nombreux talents remarquables dans toutes les catégories d'âge, notamment au sein de l'équipe engagée dans le championnat de la Ligue Joy Elite.

Al-Nassr s'était qualifié pour les quarts de finale de la dernière édition de la Ligue Joy Elite, avant de s'incliner face à Al-Fateh, qui avait atteint la finale pour s'incliner à son tour face à l'équipe d'Al-Hazm.

Lors de la nouvelle saison, Al-Nassr a entamé son parcours par une victoire sur Al-Jabalain sur le score de quatre buts à zéro, dans un match marqué par le brio de Saad Haqawi et Haidar Abdulkarim, tandis qu'il se prépare à affronter Al-Fateh, après-demain dimanche, à Al-Ahsa, lors de la troisième journée.

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