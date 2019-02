Ligue 2 : Metz et Brest accrochés, Lorient assure

Si Metz et Brest ont dû se contenter d'un match nul, Lorient a arraché un succès dans des conditions difficiles pour remonter sur le podium.

Le début de cette 23ème journée de Ligue 2 a été marqué par de nombreux scores de parité - six sur huit, au total.

Le leader messin, qui accueillait Troyes pour une affiche de l'Est qui fleurait bon la Ligue 1, a dû concéder un partage des points après avoir pourtant ouvert le score (1-1).

Même refrain pour Brest, à la différence près que les Bretons ont su recoller sur la pelouse du Havre (1-1).

L'article continue ci-dessous

Lorient repasse devant le Paris FC

La bonne opération du soir est donc à mettre à l'actif de Lorient, à dix pendant plus d'une mi-temps. Les Merlus ont trouvé les ressouces mentales et physiques pour arracher une précieuse victoire contre l'AC Ajaccio (1-0). Le Paris FC, également en supériorité numérique contre Orléans, n'en a pas fait autant et perd donc sa place sur le podium.

Parmi les autres résultats du jour, la victoire de Sochaux contre Clermont (2-1) est à souligner, comme le match nul et vierge d'Auxerre face au Red Star. L'AJA cale un peu après son début d'année canon.