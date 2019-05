Ligue 2 - Metz champion, le Red Star relégué, Brest devra patienter pour la montée !

Battu à Béziers (1-0), le Stade Brestois devra encore patienter pour valider son ticket pour la Ligue 1. Metz est sacré champion.

Brest n'a pas encore l'assurance d'évoluer en la saison prochaine. Le club breton avait l'occasion d'officialiser sa montée, une semaine après le .

Metz champion de

Mais ce vendredi, rien n'a été simple pour les coéquipiers de Gaëtan Charbonnier, en déplacement à Beziers. Le club héraultais, qui joue sa peau après un sursaut d'orgueil ces dernières semaines, a offert une opposition coriace au dauphin du FC Metz, proposant un bloc bas et laissant planer une menace sur coups de pied arrêtés ou attaques rapides. Brest n'a pas trouvé l'ouverture, et ce sont les locaux qui ont finalement arraché un succès sur le fil (1-0), alors que le club du Finistère profitait du score de parité entre et Nancy (1-1).

L'article continue ci-dessous

Par conséquent, le FC Metz est donc sacré champion de pour cette saison 2018-19 après avoir atomisé (3-0). Le club lorrain dispose d'une avance de 7 points sur son dauphin.

Dans les autres résultats du soir, le , quatrième, a réalisé une excellente opération en disposant de Grenoble sur la plus petite des marges (1-0). , de son côté, a calé contre le GFC Ajaccio dans un match très animé (2-2), tandis que l'autre club de la ville corse a signé une précieuse victoire contre Orléans (1-0).

A contrario, deux clubs historiques, Auxerre et Sochaux, se retrouvent dans une situation très délicate après des revers respectifs contre Chateauroux (1-2) et le (2-1), qui est relégué. Le club bourguignon et le FCSM ont tous deux encaissé un but fatal en fin de match.