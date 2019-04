Ligue 2 - Maxence Lacroix (Sochaux), l'avenir lui appartient

À la lutte pour le maintien avec Sochaux, le défenseur de 19 ans a pointé le bout de son nez en L2 cette saison. Sa première saison chez les pros.

Malgré une saison compliquée pour Sochaux (17e), toujours à la lutte pour le maintien, quelques jeunes joueurs ont pointé le bout de leur nez. Le milieu de terrain Lucien Agoumé (17 ans), capitaine de l'équipe de France U17, a notamment engrangé du temps de jeu, au même titre que le défenseur Maxence Lacroix.

Celui qui a fêté ses 19 ans le 6 avril dernier a disputé sept rencontres dans son intégralité cette saison. Grand gabarit, plutôt rapide, il présente un profil intéressant qui se retranscrit dans certaines statistiques en dépit des résultats mitigés de son équipe en sa présence (2 victoires, 1 nul, 4 défaites).

"Rage de vaincre"

Parmi les joueurs de moins de 25 ans du championnat, il est ainsi celui qui présente le meilleur pourcentage de duels défensifs remportés derrière Fernand Mayembo (HAC) et Malcom Edjouma ( ). En moyenne, il réalise aussi sept interceptions par match.

Passé par les équipes de U16, U17 et U18, Maxence Lacroix disait à nos confrères de l'Est républicain que sa plus grande force est "sa rage de vaincre". Une qualité essentielle pour aider ses partenaires à se maintenir en , en fonction du temps de jeu qui lui sera accordé d'ici la fin de la saison.

En France, plusieurs clubs le suivent avec attention...