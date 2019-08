Ligue 2 : Lorient enchaîne, Auxerre accroche Clermont

Leader de Ligue 2, Lorient a signé un nouveau succès au Mans (0-2) pour se détacher de Clermont, accroché par Auxerre (1-1).

Cette 5ème de journée de tient ses promesses pour le moment, avec des buts inscrits sur toutes les pelouses en dehors de Chambly, qui a été tenu en échec par Chateauroux (0-0).

Le leader, Lorient, a fait respecter son rang en s'imposant sans problème sur la pelouse du Mans (2-1), lanterne rouge de cette et toujours sans point au compteur. Un doublé de Wissa (16e, 38e) a permis aux Merlus de se détacher rapidement dans ce match, avant de gérer. Confais a réduit le score dans les arrêts de jeu pour les Manceaux (90e+2).

n'a pas eu la même réussite contre une équipe d'Auxerre qui monte en puissance (1-1), même si cela ne se traduit pas encore sur le plan comptable. Après avoir ouvert le score sur un penalty transformé par Grbic (21e), les hommes de Pascal Gastien se sont faits rejoindre en seconde période. Yanis Merdji, buteur providentiel de l'AJA, a égalisé pour les Bourguignons (75e).

Le Havre, qui a dominé Grenoble (2-1), revient donc dans le rétroviseur de Clermont. Un doublé de Kadewere (16e, 36e) a permis au HAC de sceller un précieux succès. Ben Mohamed a ajouté un troisième but (90e+4) après la réduction du score de Mchangama (44e).

Parmi les autres résultats notables, il faut signaler la belle victoire de Sochaux dans son derby de l'est contre Nancy (3-0). Sané (2e), Weissbeck (75e) et Lasme (82e) ont trouvé le chemin des filets pour les Lionceaux, huitièmes. Rodez, de son côté, a arraché un point dans un match complètement fou contre Orléans (3-3) tout en ayant terminé à 10. Enfin, l' a dompté le (1-0) tandis que le Stade Malherbe de a dû se contenter du point du nul sur le terrain de (1-1). Le choc entre et Lens, ce samedi (15h), animera la suite de cette 5ème journée avant - , lundi (20h45).