Ligue 2 : Lorient cartonne, Sochaux assure

Large vainqueur de Niort (4-1), Lorient a récupéré sa première place. Troyes a été tenu en échec à Nancy (0-0).

Le continue d'impressionner dans l'antichambre. Opposés ce vendredi soir à , les Merlus n'ont pas fait dans le détail en signant un large succès dans le match le plus spectaculaire de la soirée.

Un but contre son camp de Braat (5e) et un doublé de Hamel (8e, 25e) ont permis au club breton de se mettre dans une posture confortable. Sissoko a réduit le score pour les visiteurs (29e) mais Wissa a ajouté un quatrième but (33e) dans cette première période complètement folle, où tout s'est joué.

Les Lionceaux rugissent encore

Lorient profite donc du match nul et vierge de sur la pelouse de Nancy. Dans une affiche qui fleurait bon la , l'ESTAC n'a pu prendre le dessus face à une formation lorraine bien organisée.

Derrière Troyes, le FC Sochaux réalise une très bonne opération à la faveur d'un probant succès contre , qui continue de tergiverser (2-0). Les Lionceaux ont marqué en début de match par Touré (7e) et ont scellé le résultat dans les dernières minutes grâce à Rocchia (84e).

Dans les autres résultats notables du soir, Auxerre et se sont quittés sur un score de parité (1-1), tout comme Le Mans et Grenoble (0-0). Les victoires précieuses en déplacement de à (0-1), du à Orléans (0-1) et de à Chambly (0-1) complètent le tableau de ce vendredi.