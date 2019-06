Ligue 2 - Le RC Lens donne des nouvelles de Steven Fortes

Le RC Lens vient de donner des nouvelles rassurantes de Steven Fortes, percuté par son gardien Jérémy Vachoux dimanche soir face à Dijon (1-3).

Les images étaient spectaculaires. Dimanche soir, lors du barrage retour de face à (1-3), le défenseur central lensois, Steven Fortes, a dû être évacué sur civière après un violent choc avec son gardien Jérémy Vachoux, auteur d'une sortie mal maîtrisée.

Resté inconscient sur la pelouse pendant plusieurs minutes le visage en sang, l'ex-toulousain semble maintenant aller mieux.

Sur son compte Twitter, le club nordiste a publié une photo de son joueur, expliquant qu'il était déjà de retour dans la région ce lundi matin.

Nouvelles rassurantes pour Steven #Fortes de retour dans la région ce matin. #rclens pic.twitter.com/s67YcllouK

— Racing club de Lens (@RCLens) 3 juin 2019

​Rappelons que cet incident a mis fin aux derniers espoirs lensois dans la course à la montée. Profitant de cette sortie hasardeuse, Naïm Sliti a permis aux Dijonnais d'inscrire le 3ème but (90+1) et de se maintenir en la saison prochaine.