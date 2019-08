Ligue 2 : Le Havre prend les commandes, Valenciennes assure

Avant le match de Lorient contre Guingamp (samedi 15h), Le Havre a pris les commandes de la Ligue 2 en s'imposant contre Caen dans le derby (3-0).

ne s'arrête plus. L'équipe de Paul Le Guen a signé un nouveau succès - hautement symbolique celui-ci - puisqu'elle s'est imposée dans le derby normand contre (3-0).

Le HAC a su marquer aux meilleurs moments (Dina Ebimbe 29e, Thiaré 58e) pour passer une soirée tranquille, conclue par le serial buteur Kadewere, encore prolifique (90e+3).

L'article continue ci-dessous

L'AJA est lancée

L'autre bonne opération de la soirée est à mettre à l'actif de , qui a dompté une équipe de à l'arrêt (1-0). Le club nordiste a trouvé la faille par Chevalier à vingt minutes de la fin dans ce match (70e).

Même score pour à Chateauroux (1-0) et à Orléans (1-0). L' s'est largement imposée contre l' grâce notamment au premier but de Sorgic (3-1). Enfin, Nancy et Rodez se sont quittés sur un score de parité (1-1) tandis que Le Mans s'est révolté contre Sochaux (2-0).

Au classement, Le Havre prend provisoirement les commandes de cette avant le derby breton qui opposera son dauphin, Lorient, à , ce samedi (15h). Valenciennes est troisième.