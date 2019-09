Ligue 2 : Le Havre accroché, Troyes douche Auxerre

Retrouvez tous les résultats de la première partie de la 8ème journée de Ligue 2.

Plusieurs affiches fleuraient bon la dans la première partie de cette 8ème journée de , ce vendredi soir. Auxerre et se retrouvaient notamment à l'Abbé-Deschamps pour un derby qui a tenu toutes ses promesses, avec du suspense, de l'intensité et un zeste d'électricité.

L'AJA a été cueillie à froid en début de match sur une belle frappe de Tardieu (0-1, 4e), mais les hommes de Jean-Marc Furlan - qui retrouvait un club où il a passé 9 ans - ont égalisé avant la demi-heure de jeu grâce à un petit bijou de Yattara (1-1, 24e). L'expulsion de Le Bihan juste avant la pause (44e) a néanmoins bouleversé les plans des Bourguignons, qui ont fait jeu égal toute la seconde période avant de craquer dans les arrêts de jeu sur une tête de Bédia (1-2, 90e+1). Un coup d'arrêt pour Auxerre après 4 matches sans défaite face à une équipe de Troyes qui s'installe sur le podium.

Match fou au Mans

, leader de cette , a dû se contenter d'un score de parité sur la pelouse d'Orléans (2-2), malgré un nouveau but de Kadewere (42e). Le meilleur artilleur de Ligue 2 a permis au HAC d'égaliser après l'ouverture du score de Schneidler pour l'USO (17e), qui a repris l'avantage par Benkaïd (67e). Mais l'équipe de Paul Le Guen est une formation à réaction. Thiaré a égalisé et évité le pire pour le club normand (72e).

Dans les autres affiches alléchantes du soir, à noter la belle victoire du FC Sochaux face à une équipe de qui ne s'en sort pas (3-1), grâce notamment à un doublé de Sané pour le club doubiste. Nancy, de son côté, a également brillé en domptant une équipe de Chambly à l'arrêt depuis la semaine passée (3-0). Mais c'est au Mans que le match le plus fou de la soirée a eu lieu. L' , pourtant mené par les Sarthois, a trouvé les ressources pour s'imposer au terme d'une seconde période rocambolesque (4-2). Enfin, pas de vainqueur entre et (1-1), comme entre et Grenoble (1-1) mais un succès précieux de sur la pelouse du (2-0).

L'article continue ci-dessous

Au classement, Le Havre, Lorient et Troyes sont installés sur le podium avec 16 points au compteur. Valenciennes et Clermont complètent le top 5. Le Paris FC ferme la marche.