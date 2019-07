Ligue 2 : le calendrier complet de la saison 2019-2020

Goal vous révèle le calendrier complet de la Ligue 2 2019-2020 : les 38 journées, les 380 matches, tous les clubs, toutes les dates. Indispensable.

Ça y est, c'est reparti ! La Domino's reprend ce vendredi 26 juillet, avec huit rencontres à suivre à partir de 20 heures. Comme les saisons précédentes, celles-ci sont retransmises par les chaînes beIN Sports, qui diffuse également l'affiche du samedi après-midi, alors que Canal+ propose en exclusivité à ses abonnés le dernier match de la journée, le lundi soir.

Qui succèdera à Metz et Brest et sera admis directement à l'étage supérieur ? Qui devra en passer par l'interminable périple des barrages et croiser le fer avec le 18ème de ?

Lens, coincé au 2ème échelon depuis 2015, parviendra-t-il enfin à s'extraire de la ? Le , en constante progression depuis deux ans, peut-il devenir le 2ème club parisien dans l'élite française ? et , les deux relégués, arriveront-ils à imiter les Messins en remontant directement en ?

L'article continue ci-dessous

Jean-Marc Furlan, le spécialiste des montées (trois avec , une avec Brest), pourra-t-il relever l' ? Nancy et Sochaux joueront-ils les outsiders pour la promotion ou devront-ils encore une fois lutter jusqu'au bout contre la relégation en National 1 ?

Autant de questions qui trouveront leur réponse au soir de la 38ème journée, le 15 mai 2020. D'ici là, Goal a dressé pour vous le calendrier complet de la Ligue 2 2019-2020 : les 38 journées, les 380 matches, tous les clubs, toutes les dates.

1ère journée

Date Horaire Match 26/07/2019 20:00 - Havre AC 26/07/2019 20:00 FC Chambly - FC 26/07/2019 20:00 Foot - 26/07/2019 20:00 EA Guingamp - 26/07/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - 26/07/2019 20:00 Chamois Niortais - ESTAC Troyes 26/07/2019 20:00 Rodez Aveyron Football - AJ Auxerre 26/07/2019 20:00 - SM Caen 27/07/2019 15:00 Le Mans FC - 29/07/2019 20:45 - Paris FC

2ème journée

Date Horaire Match 02/08/2019 20:00 AJ Auxerre - Le Mans FC 02/08/2019 20:00 Châteauroux - Rodez Aveyron Football 02/08/2019 20:00 Grenoble Foot 38 - AC Ajaccio 02/08/2019 20:00 Havre AC - Chamois Niortais 02/08/2019 20:00 US Orléans - FC Chambly 02/08/2019 20:00 Paris FC - FC Sochaux-Montbéliard 02/08/2019 20:00 ESTAC Troyes - Clermont Foot 02/08/2019 20:00 Valenciennes FC - AS Nancy Lorraine 02/08/2019 20:00 RC Lens - EA Guingamp 02/08/2019 20:00 SM Caen - FC Lorient

3ème journée

Date Horaire Match 09/08/2019 20:00 AC Ajaccio - SM Caen 09/08/2019 20:00 FC Chambly - Grenoble Foot 38 09/08/2019 20:00 EA Guingamp - US Orléans 09/08/2019 20:00 Le Mans FC - Valenciennes FC 09/08/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - FC Lorient 09/08/2019 20:00 Chamois Niortais - Châteauroux 09/08/2019 20:00 Rodez Aveyron Football - Paris FC 09/08/2019 20:00 FC Sochaux-Montbéliard - AJ Auxerre 09/08/2019 20:00 ESTAC Troyes - Havre AC 10/08/2019 15:00 Clermont Foot - RC Lens

4ème journée

Date Horaire Match 16/08/2019 20:00 SM Caen - FC Chambly 16/08/2019 20:00 Châteauroux - AC Ajaccio 16/08/2019 20:00 Grenoble Foot 38 - ESTAC Troyes 16/08/2019 20:00 FC Lorient - FC Sochaux-Montbéliard 16/08/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - Le Mans FC 16/08/2019 20:00 US Orléans - Clermont Foot 16/08/2019 20:00 Paris FC - Chamois Niortais 16/08/2019 20:00 Valenciennes FC - Rodez Aveyron Football 17/08/2019 15:00 RC Lens - Havre AC 19/08/2019 20:45 AJ Auxerre - EA Guingamp

5ème journée

Date Horaire Match 23/08/2019 20:00 AC Ajaccio - Paris FC 23/08/2019 20:00 FC Chambly - Châteauroux 23/08/2019 20:00 Clermont Foot - AJ Auxerre 23/08/2019 20:00 EA Guingamp - Valenciennes FC 23/08/2019 20:00 Havre AC - Grenoble Foot 38 23/08/2019 20:00 Le Mans FC - FC Lorient 23/08/2019 20:00 Chamois Niortais - SM Caen 23/08/2019 20:00 Rodez Aveyron Football - US Orléans 23/08/2019 20:00 FC Sochaux-Montbéliard - AS Nancy Lorraine 23/08/2019 20:00 ESTAC Troyes - RC Lens

6ème journée

Date Horaire Match 30/08/2019 20:00 AJ Auxerre - AC Ajaccio 30/08/2019 20:00 SM Caen - Havre AC 30/08/2019 20:00 Châteauroux - ESTAC Troyes 30/08/2019 20:00 Grenoble Foot 38 - RC Lens 30/08/2019 20:00 Le Mans FC - FC Sochaux-Montbéliard 30/08/2019 20:00 FC Lorient - EA Guingamp 30/08/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - Rodez Aveyron Football 30/08/2019 20:00 US Orléans - Chamois Niortais 30/08/2019 20:00 Paris FC - FC Chambly 30/08/2019 20:00 Valenciennes FC - Clermont Foot

7ème journée

Date Horaire Match 13/09/2019 20:00 AC Ajaccio - US Orléans 13/09/2019 20:00 FC Chambly - AJ Auxerre 13/09/2019 20:00 Clermont Foot - FC Lorient 13/09/2019 20:00 EA Guingamp - AS Nancy Lorraine 13/09/2019 20:00 Havre AC - Paris FC 13/09/2019 20:00 RC Lens - Châteauroux 13/09/2019 20:00 Chamois Niortais - Grenoble Foot 38 13/09/2019 20:00 Rodez Aveyron Football - Le Mans FC 13/09/2019 20:00 FC Sochaux-Montbéliard - Valenciennes FC 13/09/2019 20:00 ESTAC Troyes - SM Caen

8ème journée

Date Horaire Match 20/09/2019 20:00 AJ Auxerre - ESTAC Troyes 20/09/2019 20:00 SM Caen - RC Lens 20/09/2019 20:00 Châteauroux - Grenoble Foot 38 20/09/2019 20:00 Le Mans FC - AC Ajaccio 20/09/2019 20:00 FC Lorient - Rodez Aveyron Football 20/09/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - FC Chambly 20/09/2019 20:00 US Orléans - Havre AC 20/09/2019 20:00 Paris FC - Clermont Foot 20/09/2019 20:00 FC Sochaux-Montbéliard - EA Guingamp 20/09/2019 20:00 Valenciennes FC - Chamois Niortais

9ème journée

Date Horaire Match 27/09/2019 20:00 AC Ajaccio - Valenciennes FC 27/09/2019 20:00 FC Chambly - FC Lorient 27/09/2019 20:00 Clermont Foot - AS Nancy Lorraine 27/09/2019 20:00 Grenoble Foot 38 - SM Caen 27/09/2019 20:00 EA Guingamp - Le Mans FC 27/09/2019 20:00 Havre AC - Châteauroux 27/09/2019 20:00 RC Lens - Paris FC 27/09/2019 20:00 Chamois Niortais - AJ Auxerre 27/09/2019 20:00 Rodez Aveyron Football - FC Sochaux-Montbéliard 27/09/2019 20:00 ESTAC Troyes - US Orléans

10ème journée

Date Horaire Match 04/10/2019 20:00 AJ Auxerre - Havre AC 04/10/2019 20:00 SM Caen - Châteauroux 04/10/2019 20:00 EA Guingamp - Rodez Aveyron Football 04/10/2019 20:00 Le Mans FC - FC Chambly 04/10/2019 20:00 FC Lorient - AC Ajaccio 04/10/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - Chamois Niortais 04/10/2019 20:00 US Orléans - RC Lens 04/10/2019 20:00 Paris FC - ESTAC Troyes 04/10/2019 20:00 FC Sochaux-Montbéliard - Clermont Foot 04/10/2019 20:00 Valenciennes FC - Grenoble Foot 38

11ème journée

Date Horaire Match 18/10/2019 20:00 AC Ajaccio - AS Nancy Lorraine 18/10/2019 20:00 SM Caen - Valenciennes FC 18/10/2019 20:00 FC Chambly - FC Sochaux-Montbéliard 18/10/2019 20:00 Châteauroux - Paris FC 18/10/2019 20:00 Clermont Foot - Rodez Aveyron Football 18/10/2019 20:00 Grenoble Foot 38 - US Orléans 18/10/2019 20:00 Havre AC - FC Lorient 18/10/2019 20:00 RC Lens - AJ Auxerre 18/10/2019 20:00 Chamois Niortais - EA Guingamp 18/10/2019 20:00 ESTAC Troyes - Le Mans FC

12ème journée

Date Horaire Match 25/10/2019 20:00 AJ Auxerre - Grenoble Foot 38 25/10/2019 20:00 EA Guingamp - Clermont Foot 25/10/2019 20:00 Le Mans FC - Chamois Niortais 25/10/2019 20:00 FC Lorient - ESTAC Troyes 25/10/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - RC Lens 25/10/2019 20:00 US Orléans - Châteauroux 25/10/2019 20:00 Paris FC - SM Caen 25/10/2019 20:00 Rodez Aveyron Football - FC Chambly 25/10/2019 20:00 FC Sochaux-Montbéliard - AC Ajaccio 25/10/2019 20:00 Valenciennes FC - Havre AC

13ème journée

Date Horaire Match 01/11/2019 20:00 AC Ajaccio - Rodez Aveyron Football 01/11/2019 20:00 SM Caen - US Orléans 01/11/2019 20:00 FC Chambly - EA Guingamp 01/11/2019 20:00 Châteauroux - AJ Auxerre 01/11/2019 20:00 Clermont Foot - Le Mans FC 01/11/2019 20:00 Grenoble Foot 38 - Paris FC 01/11/2019 20:00 Havre AC - AS Nancy Lorraine 01/11/2019 20:00 RC Lens - FC Lorient 01/11/2019 20:00 Chamois Niortais - FC Sochaux-Montbéliard 01/11/2019 20:00 ESTAC Troyes - Valenciennes FC

14ème journée

Date Horaire Match 08/11/2019 20:00 AJ Auxerre - SM Caen 08/11/2019 20:00 FC Chambly - Clermont Foot 08/11/2019 20:00 EA Guingamp - AC Ajaccio 08/11/2019 20:00 Le Mans FC - Grenoble Foot 38 08/11/2019 20:00 FC Lorient - Chamois Niortais 08/11/2019 20:00 AS Nancy Lorraine - ESTAC Troyes 08/11/2019 20:00 US Orléans - Paris FC 08/11/2019 20:00 Rodez Aveyron Football - RC Lens 08/11/2019 20:00 FC Sochaux-Montbéliard - Havre AC 08/11/2019 20:00 Valenciennes FC - Châteauroux

15ème journée

Date Horaire Match 22/11/2019 20:00 AC Ajaccio - Clermont Foot SM Caen - Le Mans FC Châteauroux - FC Lorient Grenoble Foot 38 - AS Nancy Lorraine Havre AC - EA Guingamp RC Lens - FC Sochaux-Montbéliard Chamois Niortais - Rodez Aveyron Football US Orléans - Valenciennes FC Paris FC - AJ Auxerre ESTAC Troyes - FC Chambly

16ème journée

Date Horaire Match 29/11/2019 20:00 AJ Auxerre - US Orléans FC Chambly - AC Ajaccio Clermont Foot - Chamois Niortais EA Guingamp - SM Caen Le Mans FC - Châteauroux FC Lorient - Grenoble Foot 38 AS Nancy Lorraine - Paris FC Rodez Aveyron Football - Havre AC FC Sochaux-Montbéliard - ESTAC Troyes Valenciennes FC - RC Lens

17ème journée

Date Horaire Match 03/12/2019 20:00 AJ Auxerre - Valenciennes FC SM Caen - AS Nancy Lorraine Châteauroux - FC Sochaux-Montbéliard Grenoble Foot 38 - Clermont Foot Havre AC - Le Mans FC RC Lens - FC Chambly Chamois Niortais - AC Ajaccio US Orléans - FC Lorient Paris FC - EA Guingamp ESTAC Troyes - Rodez Aveyron Football

18ème journée

Date Horaire Match 13/12/2019 20:00 AC Ajaccio - RC Lens FC Chambly - Chamois Niortais Clermont Foot - Havre AC EA Guingamp - ESTAC Troyes Le Mans FC - US Orléans FC Lorient - AJ Auxerre AS Nancy Lorraine - Châteauroux Rodez Aveyron Football - SM Caen FC Sochaux-Montbéliard - Grenoble Foot 38 Valenciennes FC - Paris FC

19ème journée

Date Horaire Match 20/12/2019 20:00 AJ Auxerre - AS Nancy Lorraine SM Caen - Clermont Foot Châteauroux - EA Guingamp Grenoble Foot 38 - Rodez Aveyron Football Havre AC - FC Chambly RC Lens - Chamois Niortais US Orléans - FC Sochaux-Montbéliard Paris FC - Le Mans FC ESTAC Troyes - AC Ajaccio Valenciennes FC - FC Lorient

20ème journée

Date Horaire Match 10/01/2020 20:00 AC Ajaccio - Grenoble Foot 38 FC Chambly - US Orléans Clermont Foot - ESTAC Troyes EA Guingamp - RC Lens Le Mans FC - AJ Auxerre FC Lorient - SM Caen AS Nancy Lorraine - Valenciennes FC Chamois Niortais - Havre AC Rodez Aveyron Football - Châteauroux FC Sochaux-Montbéliard - Paris FC

21ème journée

Date Horaire Match 24/01/2020 20:00 AJ Auxerre - FC Sochaux-Montbéliard SM Caen - AC Ajaccio Châteauroux - Chamois Niortais Grenoble Foot 38 - FC Chambly Havre AC - ESTAC Troyes RC Lens - Clermont Foot FC Lorient - AS Nancy Lorraine US Orléans - EA Guingamp Paris FC - Rodez Aveyron Football Valenciennes FC - Le Mans FC

22ème journée

Date Horaire Match 31/01/2020 20:00 AC Ajaccio - Châteauroux FC Chambly - SM Caen Clermont Foot - US Orléans EA Guingamp - AJ Auxerre Havre AC - RC Lens Le Mans FC - AS Nancy Lorraine Chamois Niortais - Paris FC Rodez Aveyron Football - Valenciennes FC FC Sochaux-Montbéliard - FC Lorient ESTAC Troyes - Grenoble Foot 38

23ème journée

Date Horaire Match 04/02/2020 20:00 AJ Auxerre - Clermont Foot SM Caen - Chamois Niortais Châteauroux - FC Chambly Grenoble Foot 38 - Havre AC RC Lens - ESTAC Troyes FC Lorient - Le Mans FC AS Nancy Lorraine - FC Sochaux-Montbéliard US Orléans - Rodez Aveyron Football Paris FC - AC Ajaccio Valenciennes FC - EA Guingamp

24ème journée

Date Time Match 07/02/2020 20:00 AC Ajaccio - AJ Auxerre FC Chambly - Paris FC Clermont Foot - Valenciennes FC EA Guingamp - FC Lorient Havre AC - SM Caen RC Lens - Grenoble Foot 38 Chamois Niortais - US Orléans Rodez Aveyron Football - AS Nancy Lorraine FC Sochaux-Montbéliard - Le Mans FC ESTAC Troyes - Châteauroux

25ème journée

Date Horaire Match 14/02/2020 20:00 AJ Auxerre - FC Chambly SM Caen - ESTAC Troyes Châteauroux - RC Lens Grenoble Foot 38 - Chamois Niortais Le Mans FC - Rodez Aveyron Football FC Lorient - Clermont Foot AS Nancy Lorraine - EA Guingamp US Orléans - AC Ajaccio Paris FC - Havre AC Valenciennes FC - FC Sochaux-Montbéliard

26ème journée

Date Horaire Match 21/02/2020 20:00 AC Ajaccio - Le Mans FC FC Chambly - AS Nancy Lorraine Clermont Foot - Paris FC Grenoble Foot 38 - Châteauroux EA Guingamp - FC Sochaux-Montbéliard Havre AC - US Orléans RC Lens - SM Caen Chamois Niortais - Valenciennes FC Rodez Aveyron Football - FC Lorient ESTAC Troyes - AJ Auxerre

27ème journée

Date Horaire Match 28/02/2020 20:00 AJ Auxerre - Chamois Niortais SM Caen - Grenoble Foot 38 Châteauroux - Havre AC Le Mans FC - EA Guingamp FC Lorient - FC Chambly AS Nancy Lorraine - Clermont Foot US Orléans - ESTAC Troyes Paris FC - RC Lens FC Sochaux-Montbéliard - Rodez Aveyron Football Valenciennes FC - AC Ajaccio

28ème journée

Date Horaire Match 06/03/2020 20:00 AC Ajaccio - FC Lorient FC Chambly - Le Mans FC Châteauroux - SM Caen Clermont Foot - FC Sochaux-Montbéliard Grenoble Foot 38 - Valenciennes FC Havre AC - AJ Auxerre RC Lens - US Orléans Chamois Niortais - AS Nancy Lorraine Rodez Aveyron Football - EA Guingamp ESTAC Troyes - Paris FC

29ème journée

Date Horaire Match 13/03/2020 20:00 AJ Auxerre - RC Lens EA Guingamp - Chamois Niortais Le Mans FC - ESTAC Troyes FC Lorient - Havre AC AS Nancy Lorraine - AC Ajaccio US Orléans - Grenoble Foot 38 Paris FC - Châteauroux Rodez Aveyron Football - Clermont Foot FC Sochaux-Montbéliard - FC Chambly Valenciennes FC - SM Caen

30ème journée

Date Horaire Match 20/03/2020 20:00 AC Ajaccio - FC Sochaux-Montbéliard SM Caen - Paris FC FC Chambly - Rodez Aveyron Football Châteauroux - US Orléans Clermont Foot - EA Guingamp Grenoble Foot 38 - AJ Auxerre Havre AC - Valenciennes FC RC Lens - AS Nancy Lorraine Chamois Niortais - Le Mans FC ESTAC Troyes - FC Lorient

31ème journée

Date Horaire Match 03/04/2020 20:00 AJ Auxerre - Châteauroux EA Guingamp - FC Chambly Le Mans FC - Clermont Foot FC Lorient - RC Lens AS Nancy Lorraine - Havre AC US Orléans - SM Caen Paris FC - Grenoble Foot 38 Rodez Aveyron Football - AC Ajaccio FC Sochaux-Montbéliard - Chamois Niortais Valenciennes FC - ESTAC Troyes

32ème journée

Date Horaire Match 10/04/2020 20:00 AC Ajaccio - EA Guingamp SM Caen - AJ Auxerre Châteauroux - Valenciennes FC Clermont Foot - FC Chambly Grenoble Foot 38 - Le Mans FC Havre AC - FC Sochaux-Montbéliard RC Lens - Rodez Aveyron Football Chamois Niortais - FC Lorient Paris FC - US Orléans ESTAC Troyes - AS Nancy Lorraine

33ème journée

Date Horaire Match 17/04/2020 20:00 AJ Auxerre - Paris FC FC Chambly - ESTAC Troyes Clermont Foot - AC Ajaccio EA Guingamp - Havre AC Le Mans FC - SM Caen FC Lorient - Châteauroux AS Nancy Lorraine - Grenoble Foot 38 Rodez Aveyron Football - Chamois Niortais FC Sochaux-Montbéliard - RC Lens Valenciennes FC - US Orléans

34ème journée

Date Horaire Match 21/04/2020 20:00 AC Ajaccio - FC Chambly SM Caen - EA Guingamp Châteauroux - Le Mans FC Grenoble Foot 38 - FC Lorient Havre AC - Rodez Aveyron Football RC Lens - Valenciennes FC Chamois Niortais - Clermont Foot US Orléans - AJ Auxerre Paris FC - AS Nancy Lorraine ESTAC Troyes - FC Sochaux-Montbéliard

35ème journée

Date Horaire Match 24/04/2020 20:00 AC Ajaccio - Chamois Niortais FC Chambly - RC Lens Clermont Foot - Grenoble Foot 38 EA Guingamp - Paris FC Le Mans FC - Havre AC FC Lorient - US Orléans AS Nancy Lorraine - SM Caen Rodez Aveyron Football - ESTAC Troyes FC Sochaux-Montbéliard - Châteauroux Valenciennes FC - AJ Auxerre

36ème journée

Date Horaire Match 01/05/2020 20:00 AJ Auxerre - FC Lorient SM Caen - Rodez Aveyron Football Châteauroux - AS Nancy Lorraine Grenoble Foot 38 - FC Sochaux-Montbéliard Havre AC - Clermont Foot RC Lens - AC Ajaccio Chamois Niortais - FC Chambly US Orléans - Le Mans FC Paris FC - Valenciennes FC ESTAC Troyes - EA Guingamp

37ème journée

Date Horaire Match 08/05/2020 20:00 AC Ajaccio - ESTAC Troyes FC Chambly - Havre AC Clermont Foot - SM Caen EA Guingamp - Châteauroux Le Mans FC - Paris FC FC Lorient - Valenciennes FC AS Nancy Lorraine - AJ Auxerre Chamois Niortais - RC Lens Rodez Aveyron Football - Grenoble Foot 38 FC Sochaux-Montbéliard - US Orléans

38ème journée