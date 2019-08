Ligue 2 - Guingamp trébuche encore

En clôture de la 5e journée de Ligue 2, Guingamp a été défaits par Valenciennes, ce lundi.

Les malheurs de dans le championnat de de se poursuivent. Ce lundi, l'équipe costarmoricaine a concédé son deuxième revers de l'exercice, en perdant face à à domicile (0-1). Malek Chergui a signé l'unique réalisation de la partie pour les Nordistes.

Les Guingampais ont abandonné les points en mis en jeu, alors qu'ils ont été les plus dangereux durant cette rencontre. A deux reprises, ils ont même touché les montants, par l'intermédiaire de Ngbakoto (6e) et Ronny Rodelin (75e). Phiri a, par ailleurs, aussi manqué deux occasions nettes (42e et 69e), qui auraient pu changer le cours du match.

Avec ce revers, Guingamp, qui n'a remporté qu'un seul match depuis la reprise, se retrouve 15e au classement général. Patrice Lair, le successeur de Jocelyn Gourvennec sur le banc de l'équipe, connait manifestement des débuts compliqués dans cette fonction.

Valenciennes, pour sa part, est 5e et peut légitimement rêver d'un retour en en mai prochain, cinq ans après l'avoir quitté.