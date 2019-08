Ligue 2 - Clermont et Lorient assurent, Caen accroche Chambly

Co-leaders de Ligue 2, Clermont et Lorient ont repris leur marche en avant ce vendredi soir, face à Orléans et Sochaux.

Après avoir calé lors de la troisième journée, et Lorient on repris leur marche en avant ce vendredi soir. Le leader était en déplacement à Lorient et a assuré l'essentiel en débloquant assez rapidement la situation par Grbic avant la demi-heure de jeu (0-1, 24e).

Ce fut un peu plus compliqué pour Lorient, mais les Merlus ont eux aussi tenu leur rang en trouvant la faille durant le second acte, grâce à un but libérateur de Jimmy Cabot (1-0, 65e).

Match fou à Nancy !

, de son côté, affrontait le tube de l'été Chambly. Le Stade Malherbe a été tenu en échec par le promu décomplexé (0-0). Toujours en haut de tableau, Rodez, qui avait décroché sa qualification à Auxerre en cette semaine, a été dompté par . Guillaume est l'auteur de l'unique but de ce match (1-0, 50e).

Dans les autres résultats du soir, Grenoble et se sont quittés sur un score de parité (1-1), tandis que Nancy, qui a terminé à 9 contre 10 (!), s'est imposé sur le fil contre Le Mans (2-1).

On notera enfin les précieuses victoires de à Paris (0-1) et de l' à (0-1). Au classement, Clermont et Lorient gardent les commandes devant Chambly. Lens, qui affronte samedi (15h) peut récupérer la troisième place.