Ligue 2 | Classement et calendrier d'Auxerre, l'AC Ajaccio, le GFC Ajaccio et Sochaux - Les différents scenarii possibles pour la relégation

Cette 38ème et dernière journée de Ligue 2 va tenir toutes ses promesses dans le bas du classement. Présentation.

Cette saison 2018-19 aura été palpitante jusqu'au bout dans l'antichambre. Alors que la lutte pour la montée n'a pas livré son verdict complet, celle pour le maintien offre, elle aussi, un suspense à couper le souffle. Puisqu'avant la 38ème et dernière journée de , pas moins de 5 équipes peuvent encore descendre et accompagner le en National 1. De l' , quinzième, à , dix-neuvième, personne n'est assuré de rester en . Le club promu ne peut d'ailleurs pas espérer davantage qu'une place de barragiste.

Pour rappel, les deux dernières places sont synonymes de relégation directe. Le club qui terminera au 18ème rang devra disputer un match aller-retour de barrage contre le troisième de National 1.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 2 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 15. Auxerre 37 40 -2 16. 37 39 -16 17. GFC Ajaccio 37 39 -23 18. Sochaux 37 38 -18 19. Béziers 37 35 -20 20. Red Star 37 30 -29

En cas d'égalité à l'issue de la saison c'est le goal-average général qui prévaut. De ce fait, seule l'AJ Auxerre présente un réel avantage par rapport à ses poursuivants.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Auxerre n'avance pas depuis un mois. Il faut remonter à la mi-avril pour trouver trace d'un succès de l'AJA, contre le FC Sochaux. Pire, le club bourguignon reste sur deux défaites à l'Abbé-Deschamps.

Mais la dynamique des deux clubs d'Ajaccio et du FC Sochaux n'est pas plus reluisante. L'ACA et le FCSM n'ont signé qu'une petite victoire sur leurs derniers matches, là où le Gazélec pointe un zéro pointé. Dans ce désert, seul Béziers est sorti un peu la tête de l'eau avec deux victoires sur cette même période, dont un succès complètement fou à (6-5).

QUEL EST LE CALENDRIER DES EQUIPES ?

Le calendrier d'Auxerre Date Match Horaire 17/05 Auxerre vs Valenciennes 20h45

Le calendrier de l'AC Ajaccio Date Match Horaire 17/05 vs AC Ajaccio 20h45

Le calendrier du GFC Ajaccio Date Match Horaire 17/05 vs GFC Ajaccio 20h45

Le calendrier de Sochaux Date Match Horaire 17/05 Sochaux vs Grenoble 20h45

Le calendrier de Béziers Date Match Horaire 17/05 Béziers vs Nancy 20h45

L'AVIS DE LA RÉDACTION

Malgré une saison encore ratée, l'AJA devrait se sauver, tout comme l'AC Ajaccio. Mais l'affaire sera beaucoup plus complexe pour le Gazélec, à un point du FC Sochaux et qui pourrait repasser derrière le club doubiste en cas de défaite conjuguée à un match nul des Lionceaux. En déplacement sur la pelouse du Paris FC, qui joue la montée en sur cette dernière journée, le Gazélec est au bord du gouffre. Le promu Béziers part de très loin. Trop loin peut-être. A première vue...