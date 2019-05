Ligue 2 | Calendrier, horaire, classement : la course à l'accession avec six équipes concernées

Tandis que Metz a déjà assuré sa montée, et que Brest est en passe d'en faire de même, quatre autres équipes croient encore à l'accession.

À deux journées de la fin du championnat de , seul le possède déjà son accessit pour l'élite. Les Lorrains l'ont même obtenu dès la 35e journée. Dauphin des Grenats, le pourrait et devrait connaitre le même sort. Et derrière ce duo, cinq équipes se bousculent dans l'espoir d'arracher au moins les playoffs et éviter ainsi que les efforts de toute une saison partent en fumée. Il s'agit de , du , de Lorient, de Lens et du Havre.

Pour rappel ; il y aura trois barrages au programme. Le premier, nommé Playoffs 1, mettra aux prises le 5e au 4e au classement. Puis le vainqueur de cette opposition défiera celui qui aura fini sur le podium. Et enfin, la formation qui aura le dernier mot de cette confrontation en un seul duel entre équipes de se mesurera au 18e de la dans un match d'appui en double confrontation.

QUEL EST LE CLASSEMENT ACTUEL DE LA LIGUE 2 ?

Classement Classement Matches joués Points Différence 2. Brest 36 71 27 3. Troyes 36 67 21 4. Paris FC 36 59 12 5. Lorient 36 59 9 6. Lens 36 57 16 7. 36 54 7

En cas d'égalité à l'issue de la saison c'est le goal-average général qui prévaut. De fait, le Stade Brestois n'a pratiquement plus besoin que deux petits points pour valider son retour en Ligue 1. Les Finistériens ne sont plus menacés que par l'ESTAC, situé quatre points derrière et qui, de son côté est assuré de jouer au moins les Playoffs 2.

Toutes les équipes situées derrière l'ESTAC ne peuvent définitivement plus aspirer à une montée autrement qu'à travers les barrages. Certains vont se battre pour n'en disputer que deux, et d'autres vont cravacher pour avoir déjà le droit à cette session de rattrappage. C'est le cas du Havre, qui doit compter sur un double faux-pas de Lorient ou de Paris et d'au moins un revers de la part des Sang Or (6e).

Le Paris FC et Lorient sont maitres de leur destin pour disputer les Playoffs 1, mais ils restent à la portée des Artésiens et tout accroc pourrait être fatal.

QUELLES SONT LES DYNAMIQUES DES ÉQUIPES ?

Brest est donc la plus susceptible d'accompagner le FC Metz à l'étage d'au-dessus. Les hommes de Furlan auraient même pu terminer le boulot la semaine dernière, mais ils ont chuté contre toute attente face à . Ce faux-pas mettait fin à une série de cinq victoires consécutives.

Troisième, l'ESTAC se trouve dans une dynamique très impressionnante puisqu'il a remporté ses sept derniers matches. Les Aubois se sont donc arrachés afin de pouvoir croire à une montée immédiate sans passer par la case barrage.

Les Lorientais de Landreau auraient pu aussi se retrouver dans l'emballage final pour finir derrière Metz, mais ils ont trop gaspillé lors du sprint final. Ils ne comptent que deux succès lors 8 derniers matches. Le Paris FC de Bazdarevic n'est pas mieux loti avec une victoire en six rencontres.

Derrière, le accuse sérieusement le coup vu qu'il n'a gagné qu'à deux reprises depuis le 18 mars. En 8 journées, les Sang et Or ont aussi marqué 3 buts seulement. 7e, Le Havre s'est bien relancé en enchainant trois succès de suite, mais a calé par la suite avec un point pris sur six possibles.

QUEL EST LE CALENDRIER DES EQUIPES ?

Le calendrier du Stade Brestois Date Match Horaire 10/05 Brest vs 20h45 17/05 Metz vs Brest 20h45

Le calendrier de Troyes Date Match Horaire 10/05 vs Troyes 20h45 17/05 Troyes vs 20h45

Le calendrier de Paris FC Date Match Horaire 10/05 vs Paris FC 20h45 17/05 Paris FC vs Gazélec d'Ajaccio 20h45

Le calendrier de Lorient Date Match Horaire 10/05 Lorient vs Sochaux 20h45 17/05 Le Havre vs Lorient 20h45

Le calendrier de Lens Date Match Horaire 10/05 AC Ajaccio vs Lens 20h45 17/05 Lens vs Orléans 20h45

Le calendrier du Havre Date Match Horaire 10/05 vs Le Havre 20h45 17/05 Le Havre vs Lorient 20h45

L'AVIS DE LA RÉDACTION

À moins d'un énorme couac, le Stade Brestois devrait assurer son retour dans l'élite. Même s'ils ont une opposition contre le FC Metz à livrer lors de la dernière journée, on voit mal comment Charbonnier et ses partenaires vont manquer leur tâche. Pour la troisième place, l'affaire semble être entendue, ça sera très certainement pour l'ESTAC.

Derrière, Lorient et Paris FC semblent avoir suffisamment d'avance sur leurs poursuivants pour que le duel des Playoffs leur échappe. Cela étant, les Merlus devront quand même se méfier puisqu'ils affrontent Le Havre lors de l'ultime levée.

LE PROGRAMME DES BARRAGES

Voici la programmation des Playoffs en Ligue 2 et du match barrage avec le 18e de la Ligue 1.

A la demande des diffuseurs, le Bureau de la LFP a décidé à l’unanimité d’avancer d’une journée les Play-offs de Domino’s Ligue 2 qui sont désormais fixés aux dates suivantes :

- Play-off 1 (4e contre 5e) le mardi 21 mai 2019 (au lieu du mercredi 22 mai 2019)

- Play-off 2 (3e contre vainqueur Play-off 1) le vendredi 24 mai 2019 (au lieu du samedi 25 mai 2019).

- Barrage entre le vainqueur des Play-off 2 et du 18e de la Ligue 1 programmés le 30 mai et le 2 juin.