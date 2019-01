Ligue 2 - 21e journée : le leader Metz surpris par Clermont, Auxerre poursuit sa remontée

Ce vendredi soir a vu le premier du classement de L2 chuter à domicile contre des Auvergnats appliqués. De son côté, l'AJA a déroulé.

En attendant le choc entre le Paris FC (3e) et Brest (2e) lundi en clotûre de cette 21e journée de Ligue 2, Metz avait l'occasion de prendre ses distances vis-à-vis de ses prétendants. Cependant le leader lorrain a chuté à la maison contre une formation de Clermont avec des réalisations de Florian Ayé et de Franck Honorat, ses deux éléments offensifs les plus décisifs cette saison. Avec ce succès, les Auvergnats montent provisoirement sur le podium.

De son côté Auxerre n'a laissé aucune chance à l'US Orléans. Le club bourguignon s'est imposé largement (3-0) avec notamment un but de Julien Féret, l'ancien joueur de Rennes et de Caen. Rémy Dugimont et Carlens Arcus sont les autres buteurs du soir pour l'AJA qui point provisoirement à la 11e place, à six points du podium.

La perf du Gazélec

Dans les autres rencontres du soir, le Gazélec Ajaccio a réalisé une performance du côté de Lorient en décrochant la victoire sur la plus petite des marges (1-0). En difficulté, les Corses ont joué un mauvais tour aux Merlus qui rêvent toujours de remonter en Ligue 1 depuis leur rélégation en mai 2017.