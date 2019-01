Ligue 2 - 20e journée : Metz solide leader, le Paris FC et Lorient se rapprochent de Brest

La reprise de la L2 a profité aux équipes de la première partie du classement. Le leader lorrain s'est notamment sorti du piège à Orléans.

En même temps que la Ligue 1, la Ligue 2 reprenait aussi ses droits ce vendredi soir après trois semaines d'interruption. Metz, Lorient ou encore Nancy et Sochaux étaient sur le pont avec évidemment des enjeux bien différents.

Brest peut revenir à trois points de Metz

En tête du classement, Metz a tenu son rang du côté du Stade de la Source à Orléans. Grâce à un but de Farid Boulaya en première période, le leader lorrain a décroché trois précieux pour la montée en fin de saison. Derrière, Lorient et le Paris FC ont aussi remporté leurs rencontres respectives contre Châteauroux et Nancy. Avec ces succès, les Bretons et les Franciliens mettent la pression sur le deuxième du classement, Brest, qui jouera ce samedi à domicile contre Troyes.

Avec leur succès à Marcel Picot, le PFC fait replonger l'AS Nancy-Lorraine dans ses doutes alors que le club lorrain, avant-dernier de L2, avait pourtant ouvert le score. Les hommes d'Alain Perrin sont à cinq points du barragiste (Béziers) et sept unités du 17e (Sochaux). À noter le gros carton de l'AJ Auxerre qui s'est imposé 4-0 sur la pelouse du Gazélec Ajaccio.

Les résultats :

Orléans 0-1 Metz ; Nancy 1-2 Paris FC ; Lorient 2-1 Châteauroux ; Gazélec Ajaccio 0-4 Auxerre ; Ajaccio 2-1 Béziers ; Valenciennes 1-0 Sochaux ; Clermont 3-2 Niort