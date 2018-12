Ligue 2 - 19e journée : le Paris FC rattrapé in extremis par le Red Star, Auxerre étrille Grenoble 4-0

Avant la trêve hivernale, le Red Star a limité la casse du côté du Paris FC dans le derby francilien. Auxerre et Clermont s'imposent par ailleurs.

L'un des matches les plus excitants de cette 19e journée de la Ligue 2 entre le Paris FC et le Red Star a offert le spectacle promis. Les hommes de Mecha Bazdarevic ont cru remporter le derby francilien grâce à l'ouverture du score de Romain Perraud (1-0). Réduite à 10 suite à l'exclusion de Mourad Satli, la lanterne rouge a fini par revenir au score à la 96e minute, grâce à Matthieu Fontaine.

Sur le podium, Brest a raté l'occasion de se rapprocher provisoirement de Metz, leader solide du championnat qui a vu son affiche contre Nancy reporté en janvier 2019. Les Bretons ont décroché un match nul à Niort (1-1). À noter la nouvelle réalisation de Gaëtan Charbonnier, innarrêtable cette saison avec déjà 16 réalisations.

La plus grosse victoire de ce vendredi soir a été signée par l'AJ Auxerre. Jordan Adéoti et les siens se sont imposés 4-0 contre Grenoble à domicile, un succès qui permet de respirer un peu plus vis-à-vis du bas du classement. Les autres bonnes opérations de la soirée sont signées par Clermont et Orléans qui s'imposent à l'extérieur, respectivement à Troyes et Béziers.