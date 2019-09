Ligue 1 - Yacine Adli, enfin lancé avec les Girondins

Le jeune milieu offensif (19 ans) a marqué ses deux buts en professionnel à Amiens. Le fruit d'une intense implication, récompensée par Paulo Sousa.

Pour sa quatrième titularisation en sous les couleurs bordelaises, Yacine Adli a fait parler la poudre à Amiens mercredi soir (victoire 3-1). L’ancien joueur du a inscrit ses deux premiers buts en professionnel avec deux frappes bien senties, dont un superbe coup franc juste avant la mi-temps.

Arrivé au Haillan il y a huit mois avec l’étiquette de futur grand talent du football français, le natif de Vitry-Sur-Seine a prouvé sur ses coups d’éclats que son statut n’était pas usurpé. Cependant, il a fallu du temps au joueur de 19 ans pour se montrer décisif. Il y a d’abord eu une passe décisive samedi dernier contre Brest (2-2) avant de se montrer à son avantage du côté de la Licorne. Il est d'ailleurs devenu le plus jeune joueur du FCGB à inscrire un doublé en .

"S'il continue, il arrivera très vite à l'élite du foot mondial"

Convaincu par son profil de numéro 10 et sa capacité à progresser rapidement, Paulo Sousa l’a de nouveau aligné en Picardie. Une prise de risque compte tenu de l’enchaînement des matches mais qui a fini par porter ses fruits. "Il avait besoin de temps pour améliorer sa compréhension du jeu et s'inscrire dans notre modèle", a indiqué Paulo Sousa après la fin de cette rencontre. L'ancien coach de la , comme l'ensemble de son staff, apprécie les efforts fournis par l'international français U20 à l'entraînement, mais aussi sa simplicité et sa bonne humeur au sein du groupe.

L’entraîneur portugais note aussi qu'Adli a su saisir sa chance, lui qui avait eu peu d'opportunités jusque-là en match officiel. "C'est un joueur qui a encore une grosse marge de progression, mais il est différent des autres. Il maîtrise bien l'espace, le timing. Il est très fort pour mettre le ballon entre les lignes et nous donner de la supériorité. Il faut qu'il s'améliore encore au niveau physique, mais, ça y est, il a cette capacité à faire des différences. S'il continue, il arrivera très vite à l'élite du foot mondial."

Une éclosion qui attend désormais une certaine confirmation, comme l'impose l'exigence du haut niveau. Le hasard du calendrier fait que Yacine Adli retrouve pour la prochaine journée le PSG, son club formateur. Interrogé sur la possibilité de marquer de nouveau un doublé, l'intéressé a confié que ce serait "compliqué". À moins que le destin ne continue à lui sourire.