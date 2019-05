Ligue 1 - Wahbi Khazri, Nicolas Pépé et Ismaïla Sarr sont les finalistes du prix Marc-Vivien Foé

Le milieu offensif de Saint-Étienne, l'attaquant de Lille et l'ailier de Rennes sont en lice pour le titre de meilleur joueur africain de la saison.

Les noms des trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé décerné par la radio RFI ont été révélés ce vendredi. Cette récompense désigne le meilleur joueur du continent africain de la saison 2018-2019, évoluant en .

Ainsi, Wahbi Khazri, Nicolas Pépé et Ismaïla Sarr sont en lice pour ce trophée individuel alors que le championnat de rend son verdict dans trois journées.

Avec 20 buts et 11 passes décisives avec le LOSC, Nicolas Pépé se détache comme le favori mais Khazri a du répondant (13 buts et six passes décisives) tandis que Sarr, considéré comme l'un des plus gros espoirs du championnat, a aussi des arguments.

Présent aussi dans la liste des cinq meilleurs joueurs du championnat pour les Trophées UNFP, l'attaquant ivoirien devrait quitter les Dogues cet été alors que plusieurs grosses écuries européennes ( , Bayern) lui font les yeux doux.