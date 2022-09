Ligue 1 - Vincent Labrune : "La France évolue désormais en deuxième division européenne"

Le président de la LFP dresse un bilan sans concession sur le niveau actuel de la Ligue 1 mais vise le top 3 européen d'ici cinq ans.

Ce jeudi 22 septembre, la Maison de la Radio accueille le premier festival « Demain le sport », organisé par L'Équipe, France Info et France Télévisions. Au programme, 27 tables rondes et masterclass sont programmées dans la journée, menées par une soixantaine d'intervenants.

Parmi eux, Vincent Labrune, le président de la LFP depuis 10 septembre 2020 et ancien président de l'Olympique de Marseille (de juin 2011 à juillet 2016).

Lors de son intervention, il a dressé l'état de la Ligue 1 et ce, sans langue de bois : « La France évolue désormais en deuxième division européenne, il ne faut pas avoir peur de le dire. L'arrêt Bosman et l'explosion des droits TV sont deux facteurs qui ont mis en évidence les faiblesses endémiques du football professionnel français. »

Labrune est également revenu sur l'accord entre CVC Capital Partners et la LFP. Le fonds luxembourgeois est entré à hauteur de 13% dans le capital de la filiale commerciale de la LFP contre 1,5 milliard d'euros et espère rentabiliser son investissement à travers la manne des droits TV : « CVC détient des parts minoritaires mais on le considère comme un acteur majeur pour notre développement. Cette saison est essentielle car elle précède notre futur appel d'offres à l'automne 2023. Il est vital que la Ligue 1 conserve cette cinquième place à l'indice UEFA. »

« La croissance des revenus internationaux est une priorité absolue dans le business plan de notre filiale commerciale. C'est en boostant sensiblement nos revenus internationaux que nous serons en capacité d'attirer plus de talents, de conserver les nôtres plus longtemps chez nous », a-t-il ajouté.

Il espère ainsi que la Ligue 1 aura la « capacité à créer un groupe de 5-6 clubs performants autour du PSG » et pourra viser plus haut : « elle devra d'ici cinq ans être non pas Top 4, mais sur le podium européen, aussi bien en termes de résultats sportifs que de revenus ».

Vincent Labrune a également salué la prolongation de Mbappé au PSG et l'apport du Qatar à la Ligue 1 : « Je vais profiter de cette tribune pour remercier chaleureusement Kylian Mbappé, qui est resté en Ligue 1. C'est une chance pour la France, pour notre compétition et pour notre projet. Il faut que l'on soit clair. La présence du Qatar au PSG est une chance incroyable pour la ligue 1. C'est un atout essentiel pour notre visibilité et notre développement futur que l'on ne peut pas banaliser. »