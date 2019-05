Ligue 1 - Vers un tarif unique à 10 euros pour les supporters visiteurs en 2019-2020

Le Bureau de la LFP a validé le principe d'un prix unique à 5 euros en L2 et 10 euros en L1 pour les parcages visiteurs la saison prochaine.

Pour les supporters visiteurs, de nouveaux prix vont rentrer en vigueur la saison prochaine en . Le Bureau de la LFP a validé par principe un nouvau tarif uniqué pour la saison 2019-2020 : 5 euros pour la et 10 euros en

"Cette mesure s’accompagne d’un maintien de la capacité des espaces visiteurs à 5% du stade, en limitant la jauge à 1000 places, sauf accord spécifique entre les deux clubs", précise à ce sujet la LFP.

Dans un communiqué, l'instance du football français a expliqué sa motivation à proposer ce tarif uniqué. "Cette mesure doit permettre une meilleure préparation des déplacements de supporters et de favoriser leurs bons déroulements. La mise en place d’un tarif visiteurs unique s’inscrit dans la lignée des travaux menés par la Ligue de Football Professionnel avec ses interlocuteurs privilégiés, parmi lesquels l’Association Nationale des Supporters.



Par cette mesure, la LFP réitère sa volonté de poursuivre les projets menés au sein de l’Instance Nationale du Supportérisme (expérimentation tribunes debout et développement de la fonction de référents supporters) et au sein de la Fondation Daniel Nivel (instauration d’un policier référent pour les supporters visiteurs)

Le tarif visiteurs unique sera soumis au Conseil d’Administration de la LFP le 6 juin prochain, pour une entrée en vigueur dès le début de la saison 2019-2020."