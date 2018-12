Ligue 1 - Thuram (Guingamp) et Butelle (Angers) suspendus deux matches, dont un avec sursis

L'attaquant guingampais et le gardien angevin sont suspendus deux matches, dont un avec sursis.

Les sanctions de la commission de discipline de la LFP ont été dévoilées ce mercredi soir. Expulsés la semaine dernière, Marcus Thuram et Ludovic Butelle ont écopé respectivement d'un match de suspension, plus un avec sursis. Marcus Thuram ratera donc le prochain match de Guingamp, et Ludovic Butelle le prochain match d'Angers.

L'attaquant de l'EAG a écopé d'un carton rouge samedi lors de la défaite contre Amiens (1-2) pour une faute sur Prince Gouano. Quant au gardien du SCO, il avait été sanctionné quatre jours plus tôt pour une sortie dangereuse à Nice (0-0). Notons que Wesley Lautoa (Dijon) et Manuel Garcia (Toulouse) ont écopé d'un match ferme de suspension.

Le reste des sanctions :

" Un match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle (Ligue 1 Conforama, Coupe de la Ligue BKT, Coupe de France) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 18 décembre 2018 à 0h00 :

Mehdi Abeid (Dijon FCO), Pedro Rebocho (EA Guingamp), Xeka (LOSC), Mateo Pavlovic (Angers SCO), Laurent Ciman (Dijon FCO), Ibrahima Sissoko (RC Strasbourg)

16e journée : Montpellier HSC – LOSC du 4 décembre 2018

Comportement de M. Pascal Baills, entraîneur adjoint du Montpellier HSC

Comportement de M. Nuno Santos, entraîneur des gardiens du LOSC

Deux matches de suspension, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles pour MM. Pascal Baills et Nuno Santos. La sanction prend effet le mardi 18 décembre 2018 à 0h00.

16e journée : FC Nantes – Olympique de Marseille du 5 décembre 2018

Exclusion de M. Vahid Halilhodzic, entraîneur du FC Nantes

Deux matches de suspension avec sursis, de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles. La sanction prend effet le mardi 18 décembre 2018 à 0h00. "