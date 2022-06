Ligue 1 : sur quelles chaînes suivre les matches de la saison 2022-2023

Découvrez tout ce qu'il y à a savoir sur la programmation de la Ligue 1 lors de la saison 2022-23 de l'horaire des matches à la chaîne de diffusion.

La Ligue 1 Uber Eats 2021-2022 a rendu son verdict il y a quelques semaines avec le sacre du PSG. Actuellement en pause, le championnat de France de football débutera le week-end des 5, 6 et 7 août 2022 et se terminera le samedi 3 juin 2023 avec le multiplex de la 38ème et dernière journée en ce qui concerne la saison 2022-2023.

8 matches pour Prime Vidéo, 2 pour Canal +

Le calendrier de la saison est d'ores et déjà connu avec les affiches, mais aussi les dates de chaque match. D'une année à l'autre, les spectateurs peuvent se retrouver perdu avec les changements de diffuseurs assez fréquents ainsi que les horaires des matches et la programmation qui peut varier d'un appel d'offre à un autre. GOAL vous donne toutes les informations dont vous avez pour suivre la Ligue 1 de chez vous.

Comme lors de la saison 2021-2022, la Ligue 1 sera partagée entre deux diffuseurs : Prime Vidéo et Canal +. Le diffuseur historique de la Ligue 1 diffusera deux matches, le choix N°1 vingt-huit fois et le choix N°3 dix fois et le choix N°4 durant les 38 journées. Le reste de la Ligue 1 sera visible sur la plateforme Prime Vidéo qui va débuter sa deuxième saison en tant que diffuseur officiel du championnat de France.

1 match le vendredi, 2 le samedi, le reste le dimanche

Pour la programmation des matches, si l'ordre des affiches de la 1ère journée n'est pas encore connue, bien que généralement le tenant du titre ouvre le bal, le top 10 de la saison de Ligue 1 (les dix choix N°1 diffusés par Prime Vidéo) sont eux connus et auront lieu à chaque fois le dimanche à 20h45 : PSG-Monaco, dimanche 28 août 2022 ; OL-PSG dimanche 18 septembre 2022 ; PSG-OM, dimanche 16 octobre 2022 : OM-OL, dimanche 6 novembre 2022 ; Lens-PSG, dimanche 1er janvier 2023 ; Rennes-PSG, dimanche 15 janvier 2023 ; OM-Nice dimanche 5 février 2023 ; OM-PSG, dimanche 26 février 2023 ; PSG-OL, dimanche 2 avril 2023 ; OL-OM, dimanche 23 avril 2023.

L'article continue ci-dessous

Chaque week-end de Ligue 1 se déroulera de la façon suivante. La journée de championnat débutera le vendredi soir avec une rencontre à 20h45 diffusée par Prime Vidéo. Elle se poursuivra le samedi après-midi avec un match à 17h00 toujours sur la chaîne d'Amazon. Le samedi soir, Canal + diffusera l'affiche de 21h00. Enfin, le dimanche sera une journée chargée avec une première rencontre sur Prime Vidéo à 13h00 qui sera suivie du Multiplex de 15h00 sur Prime Vidéo avec chaque match disponible en intégralité. A 17h00, Canal + diffusera son deuxième match du week-end tandis que la journée sera clôturée par l'affiche du dimanche 20h45 sur Prime Vidéo.

Date, heure et chaîne de chaque match de Ligue 1