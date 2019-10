Ligue 1 - Saint-Étienne tenu en échec par Amiens (2-2)

Après trois victoires consécutives en championnat, Saint-Étienne a concédé le match nul contre Amiens ce dimanche à Geoffroy Guichard (2-2).

Les Stéphanois entamaient très fort la rencontre et il fallait un très bon tacle de Dibassy pour contrer Kazri, en situation idéale à l'entrée de la surface amiénoise. Amiens rentrait progressivement dans le match et se procurait sa première opportunité peu avant la demi-heure de jeu.

Perrin contrait d'abord Diabaté (27e), avant que Stéphane Ruffier, déjà décisif à la semaine passée, ne réalise une belle parade sur une tentative de Guirassy à l'issue d'un contre des visteurs. Et ce sont finalement les Verts qui trouvaient l'ouverture dans cette première période plaisante.

Servi à l'entrée de la surface après un une-deux avec Bouanga, Wahbi Kazri voyait sa frappe contrée par Chedjou tromper Gurtner pour ouvrir le score (45e). Un but qui permettait aux protégés de Claude Puel de rentrer aux vestaires avec l'avantage. Mais les Picards ne baissaient pas les bras et se montraient rapidement dangereux en début de seconde période et Saliba revenait in extremis pour repousser le danger devant Guirassy (50e).

Saint-Étienne poussait pour faire la différence mais ne parvenait pas à faire le break malgré une frappe lointaine de Boudebouz (53e). Et ce qui devait arriver arriva avec l'égalisation de Mendoza après une erreur de la défense stéphanoise (68e).

Amiens prenait même l'avantage quelques minutes plus tard grâce à une réalisation de l'entrant Akolo (76e). Le Congolais trompait Ruffier en deux temps après un long ballon d'Alessami dans l'axe face à une défense stéphanoise trop passive. Un avantage de courte durée puisque le malheureux Dibassy marquait contre son camp et remettait rapidement les deux équipes à égalité (79e).

Saint-Étienne repartait à l'attaque dans les dernières minutes mais sans parvenir à faire la décision, Debuchy étant trop court pour pousser au fond un coup-franc d'Hamouma au bout du temps additionnel. Un match nul qui n'arrange pas vraiment les Verts, en quête de points pour retrouver les premières places du classement. Les coéquipiers de Loïc Perrin comptent 15 unités et pointent à la 12e place après cette 11e journées. Avec 13 points, les hommes de Luka Elsner sont 14e.