Ligue 1 : Rennes cartonne, Saint-Etienne ne perd plus, Montpellier se relance

Après la victoire de Nice face à Angers, en début d'après-midi, quatre matches étaient programmés à 15h00. Voici ce qu'il faut en retenir.

Reims – Brest : 1-1

Brest peut nourrir des regrets ! A la pause, après un premier acte équilibré, le score était d'un but partout, Satriano (34e) répondant à l'ouverture du score précoce du Rémois Faes (4e).

En deuxième période, Belaïli manquait un penalty (53e) puis Satriano (60e) et Magnetti (66e) trouvaient la barre ! Et à une minute de la fin, Le Douaron manquait la balle de match pour les Bretons…

Malgré ce point accroché miraculeusement, Reims fait grise mine : Ekitike, son meilleur joueur, s'est blessé à la cuisse et a quitté le terrain au bout d'un quart d'heure de jeu.

Lorient – Montpellier : 0-1

Dans une rencontre équilibrée et indécise jusque dans les arrêts de jeu, Montpellier a fait la différence en deuxième période grâce à un but de Savanier (56e).

Montpellier retrouve ainsi des couleurs après deux défaites consécutives (contre Saint-Etienne et Lille) tandis que Lorient enregistre son premier revers après deux résultats positifs (victoire contre Lens puis nul face à Monaco).

Rennes – Troyes : 4-1

Après son improbable défaite au Parc contre le PSG, Rennes a repris sa marche en avant en battant l'ESTAC. Guirassy s'est offert un doublé (14e, 20e) avant de voir Troyes revenir rapidement dans la partie grâce à Ugbo (39e).

Terrier (75e) puis Laborde (86e) ont mis définitivement Rennes à l'abri d'un retour troyen qui enregistre un quatrième match de suite sans victoire.

Saint-Etienne – Strasbourg : 2-2

Saint-Etienne restait sur trois victoires et Strasbourg sur deux succès de rang. Et ce dimanche, les deux séries se sont arrêtées à l'issue d'un match spectaculaire et fort agréable.

L'ASSE a rapidement ouvert le score faisant chavirer le Chaudron (Boudebouz, 4e). Strasbourg renversait ensuite la vapeur en l'espace de neuf minutes par Diallo (21e) et Perrin (30e).

Khazri ramenait presqu'aussitôt les deux équipes à égalité (34e). Plus rien n'était marqué malgré l'allant des deux équipes qui refusaient de fermer le jeu.

Quatre équipes derrière Saint-Etienne

A l'issue de ce multiplex, Strasbourg occupe toujours la 4e place (42 points) devant Rennes (40 points). Montpellier est neuvième (37 points), Reims est 14e avec 28 points tandis que Brest pointe à la 12e place (32 points).

En bas de tableau, Saint-Etienne est 16e (22 points) devant Troyes (21 points), Lorient (21 points), Metz (21 points) et Bordeaux (20 points).

A 17h05, Bordeaux reçoit Monaco et la journée sera clôturée par Marseille-Clermont (20h45).