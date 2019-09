Ligue 1- Quelles solutions pour l'OM avec la longue absence de Florian Thauvin ?

Opéré à la cheville, l'international français manquera au minimum les quatre prochains mois en Ligue 1. La question de son remplaçant se pose à l'OM.

Déjà absent lors des trois premières rencontres de l' , Florian Thauvin ne rejouera pas avant 2020. Son club a confirmé qu'il allait être opéré prochainement à la cheville et que son indisponibilité sur les terrains devrait durer au moins quatre mois, "jusqu'à la trêve hivernale." Il s'agit d'un vrai coup dur pour le club phocéen et Andrée Villas-Boas. L'entraîneur portugais dispose d'un effectif limité en attaque depuis la reprise et doit désormais composer avec une absence de poids : Florian Thauvin était le joueur le plus décisif à l'OM depuis la saison 2016-2017.

Communiqué Médical :



Suite à sa blessure survenue il y a 5 mois, le club et @FlorianThauvin ont décidé de procéder à une opération dans les jours qui viennent.



Plus d'informations — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 11, 2019

Si l'OM n'a pas si mal démarré son championnat avec sept points sur douze possibles, la question d'une alternative à Thauvin doit se poser au sein des dirigeants marseillais. Privés de leur champion du monde 2018 pour un bon moment, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta peuvent se pencher sur le mercato puisqu'il existe la possibilité de recruter un joueur libre de tout contrat. AVB peut aussi changer de système ou accorder sa confiance à un jeune joueur afin de pallier l'absence de Thauvin. Pour l'instant, c'est Bouna Sarr qui assure le relais sur le terrain à son poste d'ailier droit.

Recruter un joueur libre ?

Si l'OM a déjà fait venir un joueur hors des délais du mercato estival avec Valentin Rongier, la possibilité de recruter un élément offensif sans club existe bien. À cet instant, il existe encore de nombreux attaquants/milieux offensifs qui n'ont toujours pas retrouvé de contrat. Un plan B idéal pour l'état-major phocéen ? Voici une liste non-exhaustive de joueurs qui pourraient intéresser l'OM : Hatem Ben Arfa, Jérémy Ménez, Keisuke Honda, Jonathan Biabiany, Goran Zakaric, Victor Andrade, Fakhreddine Ben Youssef, Yamil Assad et Andrés Renteria...

Changer de système ?

Depuis le début de la saison, André Villas-Boas évolue en 4-3-3 avec deux ailiers (Payet et Sarr). La longue indisponibilité de Florian Thauvin pourrait l'obliger à revoir ses plans avec notamment un 4-4-2 et un milieu en losange où Payet évoluerait en numéro dix derrière Benedetto et Germain. "On est bien en championnat, on va voir comment on va arriver en janvier et les nécessités pour l’équipe. En janvier on fera une nouvelle analyse et on prendre les décisions après", avait déclaré AVB lors de la présentation de Rongier. Reste à savoir s'il va devoir revoir ses plans d'ici le prochain mercato hivernal.

Lancer Lihadji / Relancer Radonjic ?

Buteur avec la sélection serbe face au mardi soir, l'ailier de 23 ans reste un mystère depuis un an à Marseille. Recruté pour 12 millions d'euros, il n'est jamais parvenu à s'imposer avec l'OM dans la durée. Malgré une préparation intéressante cet été, il n'a joué que 72 minutes depuis la reprise. Si ces doutes persistent, la tentation de donner du temps de jeu à Isaac Lihadji pourrait devenir une nécessité. Le grand espoir du centre de formation olympien n'a pas encore signé pro à l'OM. Il s'agit d'un des dossiers sensibles à l'heure actuelle du côté du club phocéen. Zubizarreta s'est exprimé à ce sujet il y a une semaine. "On a parlé avec son agent, on lui a présenté notre meilleure offre et on lui a laissé du temps. On va se voir après mes vacances, j’espère pouvoir refermer le dossier quand on se verra. Je ne dis pas qu’on va signer mais je reste positif, comme toujours."