Ligue 1 - Que vaut Gelson Martins, le feu follet qui doit redynamiser l'attaque de Monaco ?

L'international portugais vient d'être prêté au club du Rocher après une mi-saison bien mitigée à l'Atlético. Son profil peut néanmoins apporter.

Sous les yeux de Leonardo Jardim et de l'ensemble de l'état-major russe, l'AS Monaco a coulé samedi soir du côté de Dijon (défaite 0-2). Un revers significatif des lacunes actuelles de l'équipe de la Principauté alors que la situation devient de plus en plus inquiétante au classement, avec trois points de retard sur le premier non-relégable. Dans cette perspective, l'ASM vient d'investir de manière significative avec cinq renforts dont le dernier en date, Gelson Martins.

Des blessures et peu de temps de jeu à l'Atlético

L'international portugais vient d'arriver de l'Atlético Madrid sous la forme d'un prêt jusqu'à la fin de la saison. Recruté libre l'été dernier à la fin de son contrat avec le Sporting CP suite à une grave crise au sein du club portugais (avec des attaques physiques de leurs porpres supporters) Gelson Martins avait le profil de la très bonne pioche. Néanmoins, il n'a pas répondu aux attentes lors de la première partie de saison avec aucun but inscrit en douze apparitions toutes compétitions confondues. Il faut dire que l'ailier n'a été titulaire qu'à une seule reprise (le 3 novembre dernier face à Leganés). De plus, Gelson Martins a eu des soucis avec son genou et sort notamment d'une tendinite.

Revanchard, le joueur de 23 ans arrive en Principauté dans un contexte délicat pour son nouveau club mais avec la ferme intention de se relancer au sein d'une équipe désormais dirigée par Leonardo Jardim, passé par le Sporting CP juste avant de rejoindre Monaco (2013-2014). Le technicien portugais a eu de nombreux compatriotes sous ses ordres depuis ses premiers pas en L1 et avec Gelson Martins, il pourra s'appuyer sur une nouvelle cartouche offensive, capable de donner un nouveau visage à l'attaque monégasque alors que Radamel Falcao marque le pas et que Rony Lopes revient tout juste de blessure.

L'article continue ci-dessous

"Je suis concentré et prêt à aider l'équipe"

Justement, ses qualités reposaient lors de sa très bonne dernière saison au Sporting sur sa capacité à combiner vitesse et élimination de son vis-à-vis. Gelson Martins apprécie les duels en un contre un sur son côté droit et réussit à s'intégrer dans un collectif discipliné à l'image de ses premiers pas avec la sélection portugaise en octobre 2016 sous Fernando Santos. Le technicien expérimenté n'avait pas hésité d'ailleurs à lui offrir sa chance dans le groupe des 23 de la Seleção pour la dernière Coupe du monde en Russie. Il n'avait disputé qu'une demi-heure (entré en jeu contre le Maroc).

Adepte du 4-4-2 depuis de nombreuses années, Leonardo Jardim pourrait être tenté de revenir à ce système alors que Monaco avait basculé dans une défense à trois sous Thierry Henry, histoire de renforcer une assise défensive qui finalement n'a pas eu l'effet escompté. Gelson Martins serait ains susceptible d'être placé sur le côté droit du milieu de terrain ou pourquoi pas en soutien direct de Radamel Falcao. Plusieurs options s'offrent au coach qui a toujours misé de manière intense sur les joueurs de couloir dans ses dispositifs.

Si des doutes persistent en raison de son état physique avec un genou en délicatesse, si Gelson Martins revient à 100% il sera sans aucun doute un atout précieux pour Monaco dans sa quête du maintien. "Je suis concentré et prêt à aider l'équipe, confiait l'intéressé pour sa première réaction suite à sa signature. Mes qualités peuvent apporter un plus à Monaco. Je vais tout faire pour aider le club et je suis sûr que nous nous sortirons de cette situation." Un discours déterminé qui en appelle désormais à des actes sur le terrain.