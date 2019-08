Ligue 1 - Pour vous, le mercato doit fermer avant le début de la saison

Goal vous a demandé si vous êtes favorable à une fermeture du mercato de la Ligue 1 avant la reprise du championnat. Découvrez le résultat du sondage.

Le rideau s'est levé ce vendredi soir sur la saison 2019-2020 de , avec une belle performance de l'OL à Louis II (3-0) face à une équipe de encore en rodage.

Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais, explore encore quelques pistes, notamment celle menant à l'ailier espagnol du Milan AC, Suso. Son homologue monégasque, Oleg Petrov, souhaite exploiter au maximum les semaines à venir pour alléger un effectif pléthorique et attirer de nouveaux renforts.

Une possibilité dont ne bénéficient plus par exemple et Norwich -qui ont ouvert la , sur une victoire 4-1 des Reds- et leurs homologues de la 1ère division anglaise. Pourquoi ? Parce que la Premier League et ses clubs ont décidé, depuis l'été 2018, de fermer le mercato avant le début de la saison (dans le sens des arrivées) afin notamment de préservé l'équité de la compétition.

Goal vous a donc consultés pour savoir si cette idée vous plaît. Le résultat est sans appel.

60% d'entre vous d'accord pour fermer le mercato avant le coup d'envoi de la

Vous êtes 59% sur Facebook et 65% sur Twitter à considérer que la Ligue 1 devrait imiter la Premier League et clore son marché estival des transferts avant que ne soit donné le coup d'envoi de la saison.

Une différence néanmoins, entre les deux réseaux sociaux.

Sur Facebook, vos commentaires vont dans le sens d'une fermeture anticipée du marché des transferts. Pour Tony, "c'est même pas une question à se poser, cela devrait être logique". Christian pense également que "les départs et arrivées devraient stopper avant la reprise". Quant à Johan, il y voit un moyen d'éviter de "filer des titres à des mecs en fin de saison alors qu'ils n'ont joué qu'un match début août avant d'être transférés !". "L'équipe qui débute le championnat doit être la définitive", ajoute-t-il.

Sur Twitter, vos commentaires sont davantage contre cette fermeture anticipée. Pour Nico, "c'est une bonne chose que les clubs aient le temps de roder leur effectif et constater les manques à combler". Pour lui, pas de problème d'équité, puisque "c'est un délai supplémentaire qui est accordé à tous".

Quant à Mathis, il pose le débat différemment et ouvre le champ à de nouveaux questionnements :

Non mais la ligue 1 doit par compte commencer plus tard à mon avis — Mathis martin (@Mathismartin20) August 9, 2019

Vous avez été très nombreux à participer à ce sondage et nous vous en remercions.

Le mercato vous intéresse au plus haut point et c'est une excellente nouvelle puisqu'il est ouvert en jusqu'au lundi 2 septembre.

Un mercato à suivre en direct et sans modération sur Goal !

L'article continue ci-dessous

Êtes-vous pour ou contre une fermeture du mercato d'été avant le début de la saison ?