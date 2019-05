Ligue 1 - OM : Rudi Garcia déjà approché par le FC Séville

Moins de 24 heures après avoir annoncé son départ de l'OM à la fin de la saison, Rudi Garcia serait déjà pisté par un club étranger, le FC Séville.

Il a annoncé son départ de l'Olympique de Marseille ce mercredi, mais il pourrait déjà avoir trouvé un nouveau club. Le futur ex-entraîneur du club marseillais, Rudi Garcia, intéresserait fortement l' et particulièrement le , à la recherche d'un nouvel entraîneur.

Après le départ de Joaquin Caparros, qui avait assuré l'intérim depuis le limogeage de Pablo Machin cet hiver, le club sévillan souhaiterait s'attacher les services du technicien français, comme le revèle Football.

Au terme d'une saison décevante, le FC Séville a terminé à la sixième place de la et ne disputera donc pas la Ligue des Champions la saison prochaine. L'ex-coach de et de l'AS Rome pourrait donc permettre au club andalou de se relancer et découvrir un nouveau championnat européen.

Plusieurs noms sont également cités pour une place sur le banc sévillan comme ceux de Simone Inzaghi ( Rome), Eusebio Di Francesco (ex-AS Rome) ou encore José Bordalás ( ).