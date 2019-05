Ligue 1 - OM : L'équipe réserve supprimée ?

Quatre jours après l'annonce de la dissolution de l'équipe réserve du PSG, l'Olympique de Marseille pourrait prendre la même décision.

Vendredi dernier, le PSG avait annoncé qu'il supprimerait son groupe "Elite" qui évolue en National 2 pour se concentrer sur le développement de son équipe U19. Si cette décision pouvait surprendre, l' pourrait pourtant également prendre cette initiative.

Alors que la réserve de l'OM a assuré son maintien en National 2 ce samedi et que l'équipe U19 est descendu au niveau régional, Jacques-Henri Eyraud, le président du club phocéen, n'a en effet pas fermé la porte à cette idée.

"Les résultats des U19 sont trompeurs. On ne peut pas les analyser en les dissociant de ceux de l'équipe réserve en N2, dont la moyenne d'âge a souvent été d'à peine 18 ans

"Concernant la décision du PSG, on verra. On analysera ça. En tout cas, je trouve que c'est un mouvement intéressant qui montre qu'il est difficile d'avoir deux équipes compétitives en N2 et en U19, à partir du moment où on veut que les plus jeunes jouent en réserve".