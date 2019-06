Ligue 1 - Nice : Une offre de Jim Rattcliffe pour racheter le club ?

Le milliardaire britannique aurait transmis une première offre pour tenter de racheter l'OGC Nice, aujourd'hui détenu par des actionnaires chinois.

L'OGC Nice pourrait changer de propriétaire dans les prochains mois. Candidat au rachat du club depuis plusieurs mois, le milliardaire britannique Jim Rattcliffe aurait transmis une offre supérieure à 100 millions d'euros selon Nice Matin.

Le club, dont Jean-Pierre Rivière a quitté la présidence en cours de saison avant d'être remplacé par Gauthier Ganaye, est détenu par les actionnaires sino-américains Chien-Lee et Alex Zheng. Ces derniers, à la tête de l'équipe depuis 2016, ont toujours démenti avoir l'intention de vendre mais pourraient donc être convaincus par une offre de cette importance.

"Cela ne met pas des bâtons dans les roues, mais on perd en sérénité dans le travail. Quand tu enchaînes les rendez-vous avec les agents et les joueurs dans le but de les convaincre de nous rejoindre, ça se joue à des détails (…) Les mecs veulent avoir une certaine visibilité. Ils entendent des choses, lisent. Du coup, ils peuvent retarder leur prise de décision. Ce n'est pas un climat serein", déclarait récemment le président actuel, Gauthier Ganaye, en poste depuis le mois de janvier.

L'arrivée de Ratcliffe, considéré comme la première fortune britannique, serait bien vue par la majorité des supporters niçois, dont certains ont même lancé des pétitions en ce sens. L'Equipe annonçait il y a peu que le Britannique souhaitait aussi acheter l'Allianz Riviera, le nouveau stade flambant neuf de Nice. Un investissement qui nécessiterait également de mettre la main à la poche.

Dans tous les cas, Patrick Vieira et ses joueurs espèreront y voir plus clair lors de la reprise de l'entraînement, programmée début juillet. Une nécessité afin de préparer au mieux la saison prochaine, notamment lors du mercato estival.