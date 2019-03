Ligue 1 : Nice 1-1 Toulouse, les Aiglons rattrapés sur le fil

Alors qu'ils ont mené une grande partie de la rencontre, les hommes de Patrick Vieira ont subi l'égalisation du TFC à la 89e minute.

En ouverture de la 29e journée de , Nice avait l'occasion de revenir à hauteur de Saint-Étienne et du Top 6. Les Aiglons ont longtemps cru réaliser la bonne opération contre mais à force de ne pas concrétiser des occasions, l'OGCN a été puni en fin de match.

Cyprien très adroit sur coup franc

Tout avait pourtant bien commencé pour les hommes de Patrick Vieira avec une première période largement en leur faveur. La domination a été logiquement récompensée à la 20e minute par l'ouverture du score de Wylan Cyprien sur un coup franc tiré de loin, à environ 30 mètres.

L'ancien lensois aurait même pu doubler la mise quelques instants après, toujours sur coup franc, mais sa tentative a touché la barre de Mauro Goicocchea, habituel doublure de Baptiste Reynet mais titulaire pour le second match d'affilée en L1.

Si les Aiglons ont eu des situations pour réaliser le break au retour des vestiaires, le manque de réalisme d'Allan Saint-Maximin et des siens va finir par se payer. Sur un corner mal dégagé à la 89e minute, la défense se dégage mal et Firmin Mubele, entré quelques minutes plus tôt, en profite pour égaliser en renard des surfaces.

Avec ce match nul 1-1, Nice reste provisoirement huitième de et reste ainsi dans la première moitié du classement. De son côté, Toulouse est 14e avec 11 points d'avance sur , l'actuel barragiste.