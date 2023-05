Ligue 1 : Nantes, Auxerre… Quel calendrier est le plus favorable au maintien ?

Le maintien en Ligue 1 pourrait se jouer dès samedi avec le déplacement de Nantes à Lille, tandis qu’Auxerre ira à Toulouse.

La lutte pour le maintien a basculé ce week-end. Brest, tombeur de Clermont (2-1), a finalement remporté ce combat grâce à une (très) belle seconde partie de saison, tandis que Strasbourg s’est rapproché du bonheur en partageant les points à Troyes (1-1) dimanche. Ils ne sont désormais plus que deux à se battre pour éviter d’accompagner Angers, l’ESTAC et Ajaccio en Ligue 2 : Auxerre (16e, 34 points) et Nantes (17e, 33 points).

" Si on continue avec cette mentalité, c’est sûr que c’est terminé"

Deux équipes battues ce week-end. La première avec les honneurs, face au Paris Saint-Germain (1-2), la seconde justement sans honneur, à domicile contre Montpellier (0-3). De quoi donner un premier indice sur le club qui semble le mieux armé pour rester dans l’élite, au moins sur le plan mental. "Ce n’est pas terminé, mais si on continue avec cette mentalité, c’est sûr que c’est terminé", a parfaitement résumé le défenseur nantais Jean-Charles Castelletto après cette nouvelle humiliation subie à la Beaujoire.

Nantes, un déplacement périlleux à Lille

Apathiques face au MHSC, on le rappelle privé d’Elye Wahi, les Canaris feront face à une opposition encore plus relevée lors de la 37e journée puisqu’ils iront à Lille, où l’Olympique de Marseille vient de tomber (1-2). Attention, car les Dogues ont une 5e place à conserver, voire une 4e place à aller chercher. Et en cas de défaite nantaise à Pierre-Mauroy, l’AJA sera officiellement maintenue si elle s’impose à Toulouse. Un scénario probable, le TFC n’ayant plus inscrit le moindre but depuis son titre en Coupe de France.

Et si tout se jouait lors de la 38e journée ?

Nantes a donc des chances d’être relégué en Ligue 2 dès ce week-end. Mais gageons que les deux équipes fassent le même résultat ce samedi, et que tout se joue lors de l’ultime journée ? Début juin, Nantes accueillera la lanterne rouge angevine à la Beaujoire, et Auxerre recevra le dauphin lensois à l’Abbé-Deschamps. Deux équipes opposées au niveau du classement… mais qui n’auront plus rien à jouer, Lens ayant quasiment assuré sa deuxième place devant l’OM.

Avantage Auxerre

Avantage Auxerre, donc, malgré une différence de buts favorable au FCN (-18 contre -26). En raison du petit point d’avance mais surtout du calendrier, car les hommes de Christophe Pélissier ont la chance d’affronter l’adversaire "abordable" dès le week-end à venir, et ils sont en confiance après leur belle prestation face aux Parisiens. Tout l’inverse pour les Canaris, lesquels se trouvent au fond du trou mentalement, avant d’affronter l’une des meilleures équipes de notre championnat…