Ligue 1 : Monaco se révolte, Lille cale encore

L'AS Monaco, qui s'est imposée contre Dijon (1-0), a réalisé la bonne opération du soir. Retrouvez les résultats de ce samedi.

Après la victoire du à Brest (1-2), plusieurs affiches avaient lieu en soirée pour le compte de cette 13ème journée de .

reprend sa marche en avant

L'AS Monaco, qui restait sur un revers frustrant à Saint-Etienne, se méfiait d'une équipe de qui venait de surprendre le Paris Saint-Germain. Le club de la Principauté a concédé des occasions à une formation bourguignonne sans complexe, portée notamment par les qualités de dribbles du jeune Chouiar. Mais les hommes de Leonardo Jardim ont finalement su trouver l'ouverture dans ce match, grâce à une superve réalisation en fin de première période par le Russe Golovine, qui confirme son regain de forme cette saison (1-0, 42e). L'ASM a ensuite géré le second acte sans parvenir à faire le break, malgré plusieurs situations chaudes.

Monaco n'est donc plus qu'à un point de dans ce classement très resséré. Le LOSC, qui traverse une période creuse certainement dûe à son calendrier infernal, a dû se contenter d'un score nul et vierge sur sa pelouse contre Metz. Bien organisé, le promu a résisté aux assauts des hommes de Christophe Galtier, qui ont manqué d'adresse et de promptitude.

Angers, dauphin du Paris Saint-Germain, n'a pas eu davantage de réussite face à Reims. Le club champenois et le SCO se sont livrés un duel âpre, intense et disputé, où les défenses ont pris le pas sur les animations offensives. Un partage des points somme toute attendu entre ces deux formations appelées à nager dans les mêmes eaux.

séduisant

Enfin, Strasbourg, dont l'attaque était peu prolifique depuis quelques semaines, a enfin signé une victoire nette et sans bavure. Le Racing a pu compter sur le soutien de son public pour signer une prestation très aboutie. Ajorque (14e) et Mothiba (45e+2) ont permis aux hommes de Laurey de rentrer avec un avantage confortable à la pause. La réduction du score de Philippoteaux au retour des vestiaires a quelque peu refroidi l'ambiance (48e), mais Liénard (70e) et Mothiba, encore (85e) ont définitivement scellé le succès strasbourgeois. Le Racing se donne un peu d'air. Nîmes reste lanterne rouge de ce championnat.