Ligue 1, Monaco - Jardim : "On continue la guerre du maintien"

Leonardo Jardim a évoqué en conférence de presse le revers de son équipe contre Caen lors de la 30e journée de Ligue 1 (0-1).

Défait face à , l'ASM a sans doute livré la pire première période du club depuis le retour aux affaires de son coach limogé en début de saison (le résumé est à retrouver ici). Ce dernier a tenté d'expliquer ce premier acte indigent en conférence de presse ce dimanche :

"Une mi-temps ne suffit pas"

"On n'a pas été capables de débuter à notre niveau, d'être dynamiques. L'adversaire est resté bien placé, a joué tranquillement. Dans le foot, (jouer pendant) une mi-temps ne suffit pas. On a augmenté notre rythme de jeu en deuxième période. Mais même comme ça, on n'a pas réussi à inscrire le moindre but.", a estimé Leonardo Jardim, lequel avait pourtant averti ses troupes sur la dangerosité et l'importance de ce rendez-vous contre le SM Caen en conférence de presse d'avant-rencontre :

"Parfois, le message passe. Parfois il ne passe pas. Il y a toujours des rumeurs autour de l'équipe qui disent : « C'est déjà fait ! Nous avons 10 points d'avance. C'est bon, c'est fini ! » Eh bien non ! Je dis toutes les semaines la même chose : on continue la guerre du maintien. Rien n'est fait. On a sept points d'avance. Ce n'est rien, trois matches !", s'est plaint le tacticien portugais dans des propos relayés par nos confrères de L'Equipe.

Jardim a ensuite détaillé la marche à suivre pour ses joueurs afin de réussir la mission du club asémiste en cette fin de saison, qui n'est autre que le maintien en :

"On a besoin de continuer à jouer concentré, à dépasser nos limites, par respect pour le football, par respect pour le club et par respect pour notre travail. On ne l'a pas fait durant 45 minutes. Cette défaite est peut-être un message fort pour nous, afin de faire plus et mieux.", a-t-il confié.