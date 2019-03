Ligue 1 - Monaco évite la rechute à Angers, Reims tenu en échec par Amiens

L'AS Monaco, revigorée depuis le retour de Jardim, a évité un rever Angers (2-2). Scénario et score identiques pour Reims face à Amiens (2-2).

Après avoir signé la plus belle série de sa saison, l'AS Monaco a bien failli se prendre les pieds dans le tapis lors de son déplacement sur une terre hostile, à Angers, ce samedi soir. Le SCO a montré ses vertus habituelles - une grosse efficacité dans les deux zones de verité et un vrai goût pour le combat - mais n'est pas parvenu à venir à bout du club de la Principauté.

Falcao reprend des couleurs

Tout aurait pu se jouer dans la première période pour les locaux, portés par l'un de leurs hommes forts cette saison, Flavien Tait. Peu après le quart d'heure de jeu, le milieu offensif a déclenché une frappe qui a fait mouche après avoir tenté de se jouer de la défense monégasque (1-0, 22e). Une qualité de frappe que le passeur attitré du SCO a encore fait parler juste avant la mi-temps en marquant sur un joli tir enroulé aux abords de la surface (2-0, 45e). Angers, qui avait eu les situations pour faire le break, méritait son avantage.

Ce match, Monaco l'aurait perdu, certainement, il y a un mois. Mais le vent nouveau qui souffle sur le Rocher a permis à l'ASM de ne pas sombrer. Dès le retour des vestiaires, Falcao, mis sur orbite par Golovine, a permis aux siens de reprendre espoir (2-1, 49e). Monaco a ensuite poussé de façon désordonnée, et il a fallu attendre les dix dernières minutes et un penalty obtenu par Vinicius, accroché par Traoré, pour voir le club de la Principauté égaliser grâce au Colombien (2-2, 80e). Une mi-temps chacun et un match nul logique, aux points. Angers, douzième, garde ses distances avec Monaco, seizième.

Reims s'accroche

Dans l'autre match du soir, Reims, autre formation en grande forme, a évité d'interrompre sa belle série face à une équipe d'Amiens courageuse. Sans être forcément brillants, les visiteurs ont été réalistes, déjà, et ont surtout su exploiter les erreurs défensives inhabituelles des Champenois. Foket, sanctionné d'un penalty pour une main dans sa surface, a permis à Konaté de mettre Amiens sur les bons rails (0-1, 39e), avant qu'Abdelhamid ne dévie malencontreusement le ballon dans ses propres buts sur un centre de Timité (0-2, 44e).

La réaction de Reims s'est faite attendre. C'est Dia, opportuniste à la réception d'un caviar de Zeneli, qui a tout relancé à vingt minutes de la fin (1-2, 70e). Les Rémois avaient frolé la correctionnelle sur des situations de contre pour Amiens, mais ils ont trouvé les ressources pour égaliser sur une frappe splendide de Cafaro (2-2, 84e). Et le promu aurait même pu l'emporter si le très actif Zeneli n'avait pas vu une ultime tentative raser le poteau dans les arrêts de jeu (90e+3). Reims manque l'occasion d'intégrer le top 4.