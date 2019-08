Ligue 1 - Mediapro : Julien Bergeaud, nouveau directeur de la chaîne

Le groupe Mediapro, qui détient les droits de L1 et de la L2 pour 2020-2024, a choisi Julien Bergeaud pour diriger sa nouvelle chaine.

Le projet de Mediapro avance très lentement. Détenteur de la majorité des droits de et de pour les prochaines saisons entre 2020 et 2024, le groupe d’audiovisuel espagnol avait annoncé l’ouverture d’une chaine française mais n’avait jamais réellement donné plus d’informations.

Selon L’Equipe ce mardi, le groupe a trouvé le nouveau directeur pour sa nouvelle chaîne. Le directeur général de Discovery , propriétaire d’Eurosport, Julien Bergeaud va rejoindre Mediapro, un an avant le lancement de cette nouvelle chaine ou sera diffusé huit matches de et de par journée (le reste restant diffusé sur BeIN Sports). Le groupe Mediapro a confirmé la nouvelle dans la journée.

Julien Bergeaud ha sido nombrado Director General de MEDIAPRO FRANCIA para liderar la puesta en marcha del nuevo canal dedicado al fútbol francés a partir de la temporada 2020-2021. https://t.co/KI83VEseJr pic.twitter.com/Bdqv6a34et — MEDIAPRO (@GrupoMEDIAPRO) August 13, 2019

Cependant, le chantier s’avère compliqué pour Julien Bergeaud. Un accord passé avec la LFP imposait à Mediapro de trouver son DG avant la fin du second trimestre 2019, soit le 30 juin, et avait jusqu’au 31 juillet pour dévoiler son organigramme initialement.

Alors que la chaîne doit diffuser sa première émission dans moins d’un an, il reste encore à trouver des locaux et une grande équipe de journalistes. Rappelons que Mediapro avait acquis les droits de L1 et L2 pour un total record de 1,153 milliard et a déjà promis des formules d'abonnement de 25 euros à ses futurs clients.