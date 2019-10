Ligue 1 - Marquinhos malade et forfait pour PSG-Angers

Le Brésilien ne figure pas sur la feuille de match pour la réception d'Angers ce samedi après-midi (17h30).

Thomas Tuchel a dû faire face au forfait de dernière minute de Marquinhos ce samedi pour la réception d'Angers au Parc des Princes (17h30). Il est remplacé sur la feuille de match par le jeune Tanguy Kouassi. Les Parisiens devront faire sans leur vice-capitaine brésilien pour retrouver le chemin de la victoire sur leur pelouse après leur prestation ratée il y a dix jours contre Reims (0-2).

L'entraîneur allemand aligne un onze de départ inédit avec seulement trois défenseurs de métier, Juan Bernat, Thiago Silva et Presnel Kimpembe alors que Thomas Meunier, un temps incertain, ne débutera pas non plus la rencontre.

Leandro Paredes est titulaire pour la deuxième fois de la saison, tout comme Ander Herrera, Marco Verratti et Idrissa Gueye. Reste à savoir quel schéma tactique et quelle animation Tuchel a concocté pour ce match.

Neymar est bien présent, comme Pablo Sarabia et Mauro Icardi, décisifs cette semaine en .