Ligue 1 - Lutte pour le maintien : Monaco sort la tête de l'eau, Caen et Dijon coulent

Fort d'un succès contre Amiens (2-0) combiné aux claques reçues par Caen et Dijon, Monaco a quasiment assuré son maintien en Ligue 1.

Par les temps qui courent, mieux vaut attendre la fin du bal pour tirer des conclusions, quand même. Mais est bien sur le point de faire une croix sur cette saison abominable. Le club de la Principauté a vécu une soirée parfaite en s'imposant dans son duel de la peur contre Amiens, tout en contemplant les gifles reçues par ses premiers poursuivants, , à (3-0) et , à Paris (4-0). Le cauchemar d'une mauvaise surprise viendrait d'une défaite cuisante dans le derby azuréen et d'un large succès de Caen contre .

Cette fois-ci, Monaco n'a pas craqué

Comme un symbole, c'est Radamel Falcao qui a enfilé le costume de sauveur dans ce match. Dans un contexte collectif très délicat, le Colombien a parfois plongé, lui aussi, mais sa ténacité est admirable. Sur un corner bien botté par Golovine, le Tigre a libéré Louis-II d'un coup de tête rageur avant la demi-heure de jeu (1-0, 26e) - un but validé après utilisation du VAR. Monaco a fait le job en première période, mais malgré leurs bonnes intentions, les hommes de Jardim auraient pu s'éviter une grosse frayeur, lorsque Bengalio a dû remporter son face-à-face devant Konaté (42e).

Au retour des vestiaires, Amiens a encore montré le bout de son nez mais le portier monégasque s'est interposé devant Pieters, auteur d'une demi-volée puissante après un coup-franc bien placé (47e). La suite a été un concentré de tout ce qu'ont pu vivre les Monégasques. De la tension, des incompréhensions, des pépins physiques, mais l'ASM n'a pas craqué. Pas ce soir. Et au bout de la nuit, le Russe Golovine, tant décrié pour ses performances sans relief, a scellé ce précieux succès (2-0, 82e).

Caen et Dijon s'écroulent

Le verre aurait été à moitié plein pour les Monégasques si Dijon, et surtout Caen, avaient pris des points. Mais les deux concurrents de l'ASM se sont effondrés dans les grandes largeurs, respectivement à Lyon et à Paris. Tout porte à croire, donc qu'ils règleront leurs affaires entre eux, à distance, dans une semaine, contre une opposition comparable. Pendant que Monaco tentera d'en découdre avec Nice, le Stade Malherbe affrontera Bordeaux, et le DFCO espérera contre . Un final palpitant en perspective.