Ligue 1 : L'OM peut-il accrocher le PSG au Parc dimanche prochain ?

Vainqueur de Strasbourg (2-0), l'Olympique de Marseille s'est replacé en haut du classement. Suffisant pour ramener un bon résultat de la capitale ?

Depuis novembre 2011 et un large succès (3-0) au Vélodrome, l'OM n'a plus battu le PSG toutes compétitions confondues. Huit longues années et une éternité à l'échelle de la formation phocéenne, qui subit depuis un bon moment la loi du club de la capitale comme les autres équipes de .

L'affiche à venir de la 11e journée peut-elle changer la donne ? Au Parc des Princes, les joueurs d'André Villas-Boas tenteront de réaliser un coup même si l'écart de niveau est de plus en plus évident entre les deux équipes.

4e du championnat après dix journées, l'OM sera dans la peau d'un challenger qui tentera de déjouer les pronostiques, face à un PSG promis à un nouveau sacre. Cependant, le déplacement à Bruges en milieu de semaine dans le cadre de la et l'infirmerie bien remplie (Neymar, Gueye, Draxler) peuvent être des motifs d'espoir.

L’OM peut-il ramener un bon résultat du Parc des Princes dimanche prochain lors du Classique face au #PSG ?



Donnez-nous votre avis #PSGOM — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) October 21, 2019

"On va essayer de faire quelque chose, on en rêve, de gagner, mais c'est une équipe d'une autre ligue, le Clasico s'est joué dans le passé", a confié André Villas-Boas après le succès de son équipe contre (2-0) dimanche. "Je n'ai pas peur. Pour moi, c'est la réalité. Si tu dis que tu peux rivaliser avec le PSG, qui a tout remporté sauf le championnat avec Unai Emery (en 2017), ce n'est pas possible."

L'OM peut-il ramener un bon résultat de Paris ?