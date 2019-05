Ligue 1 - L'OM champion de France des affluences

L'Olympique de Marseille a terminé en tête du classement des affluences de la saison en Ligue 1.

À l’issue de la saison 2018/2019, La a enregistré un nouveau record de fréquentation avec un total de 8,67 millions de spectateurs sur l'exercice, soit une augmentation de 1,5% par rapport au précédent, qui détenait jusqu’alors le précédent record, d'après les données de la LFP.

Avec une moyenne de 22 831 spectateurs par match, la est de plus en plus attractive, mais un club a fait mieux que les autres. En effet, l' est en tête des affluences de la saison avec une moyenne de 50 631 spectateurs par match. Le club olympien devance son rival lyonnais qui termine juste derrière avec une moyenne de 49 079, et le qui complète le podium avec 46 911 spectateurs.

Dans le bas de classement, l'AS termine à la dernière position avec un total de 8 447 spectateurs présents au stade en moyenne cette saison.

Le PSG détient le plus fort taux de remplissage

En ce qui concerne le taux de remplissage des stades, la moyenne cette saison en Ligue 1 est estimée à 74%, mais le plus haut taux ne revient pas à Marseille. En effet, le PSG détient un taux de remplissage de 99%, de peu devant le RC (96%) et Amiens (95%). L'OM termine à la 8ème position avec 80%.