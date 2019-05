Ligue 1 - Lille termine mal, l'OL au forceps, l'ASSE tenue en échec

Lors de l'ultime journée de la saison, le LOSC s'est notamment incliné face à Rennes (3-1), tandis que l'OL a été renversant contre Nîmes (2-3).

Qui dit 38ème et dernière journée de , dit souvent enjeux et rude bataille dans le haut de tableau pour décrocher les précieuses places synonymes de qualification pour la Ligue des Champions et la . Cette saison, les dés avaient été jetés depuis plus d'une semaine, et c'est donc pour l'honneur que se clôturait cet exercice 2018-2010 pour les équipes déjà assurées d'être européennes. Néanmoins, et pour différentes raisons, chacune voulait terminer avec la manière, afin de débuter des vacances méritées sous les meilleures auspices. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les fortunes ont été diverses.

Fortunes diverses pour les qualifiés en Ligue des Champions

En ce qui concerne le LOSC, deuxième, et l'OL, troisième, c'est avec la certitude de disputer la prochaine Ligue des Champions que se terminait cette saison, respectivement sur la pelouse du et sur celle du Nîmes Olympique. En Bretagne, les Dogues avaient perdu de leur mordant ce vendredi soir, eux qui débutaient la rencontre privés de leur meilleur élément en la personne de Nicolas Pépé, présent sur le banc des remplaçants.



Sans l'ancien joueur du SCO d'Angers, les hommes de Christophe Galtier se sont fait surprendre par ceux de Julien Stéphan, qui ouvraient le score à la 16ème minute de jeu sur un pénalty transformé par Mbaye Niang. avait beau revenir dans la partie sur un nouveau but de Loïc Rémy (35ème), décidément en forme ces dernières semaines, ce sont bien les Rennais qui allaient remporter les trois points, portés par un second but inscrit par Ismaïla Sarr en seconde période (59ème) et par un doublé de Niang à la 71ème minute. Une défaite sans gravité pour Lille (3-1), et une victoire pour assurer le Top 10 pour des Rennais qui malgré cette position au classement, disputeront la Ligue Europa la saison prochaine, à la faveur de leur victoire en aux dépens du en avril dernier.





Dans le même temps, l'Olympique Lyonnais profitait du faux pas lillois pour combler son retard. En effet, pour la dernière de Bruno Génésio sur le banc de l'OL, ses hommes se sont imposés face à des Nîmois accrocheurs, comme à leur habitude. D'abord, Maxwel Cornet avait de nouveau trouvé le chemin des filets en début de rencontre, mettant les siens sur de bons rails dès la 6ème minute de jeu. Mais cela, c'était sans compter sur la révolte des locaux, qui égalisaient presque dans la foulée par Ripart, à la 11ème minute de jeu. L'OL avait cédé une fois, et allait le faire une seconde fois, dans le temps additionnel du premier acte, moment choisi par Téji Savanier pour distiller une nouvelle passe décisive, la 13ème pour lui cette saison, à Bobichon. Sans solutions au retour des vestaires, l'Olympique Lyonnais, troisième du championnat cette saison, devait attendre la fin de match pour inverser la tendance, grâce à Cornet (89ème) et Ndombélé (90ème) terminait sur une victorie à l'arrachée (2-3), tandis que Nîmes, pourtant promu il y a quelques mois, se classe à une honorable neuvième place.

Pas d'ultime coup d'éclat pour les Verts à Angers, termine bien

Si la dernière de Bruno Génésio sur le banc lyonnais n'a pas été une franche de réussite, il en a été de même pour celle de Jean-Louis Gasset du côté de l'AS Saint-Etienne. 18 mois après son arrivée dans le Forez, celui qui a annoncé son probable départ à la retraite après avoir redonné des couleurs aux Verts n'a pas quitté le club sur un succès. Et pour cause, s'ils avaient été en mesure d'ouvrir le score en seconde période (64ème grâce à Arnaud Nordin, jeune joueur formé au club qui ne se faisait pas prier pour inscrire son troisième but de la saison, le SCO d'Angers est ensuite revenu au score. Tenaces, les hommes de Stéphane Moulin ont remis les compteurs à égalité à la 70ème minute de jeu sur un but plein de réussite de Flavien Tait... 1-1 score final, L'ASSE avait été bien inspirée d'assurer sa place en Coupe d'Europe en amont.

Dernière équipe qualifiée pour la Coupe d'Europe, au gré de sa victoire en , le Racing Club de Strasbourg, onzième au classement, s'est offert un ultime succès cette saison. Une victoire, hors de ses bases qui plus est, acquise face au FC . Un succès obtenu sur la plus petite des marges (0-1) grâce à un pénalty transformé par Lebo Mothiba à l'heure de jeu (60ème), qui permet aux Alsaciens de passer devant leur adversaire du soir au classement (11ème place).