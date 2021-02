Ligue 1 – Lille solide leader, le PSG et Lyon assurent, l'OM n'y arrive toujours

Lille s'est imposé en patron à Bordeaux et est plus que jamais leader de la Ligue 1. L'OL et le PSG suivent le rythme tandis que l'OM n'avance pas.

Tous les matches de la 23e journée ont lieu ce mercredi. Et le Lille OSC a signé un cinquième succès de suite en terres bordelais avec un large succès 3-0. Les Dogues mettent ainsi la pression sur le PSG qui joue à 21h00.

Matches joués à 19h00

Bordeaux – Lille : 0-3

Lille confirme sa bonne forme avec un succès à Bordeaux qui s'est dessiné en seconde période. Yusuf Yazici a ouvert le score à la 54e minute avant que Timothy Weah (66e) et Jonathan David (89e) ne corsent l'addition.

Reims – Angers : 0-0

A l'issue d'un match très fermé et peu passionnant, Reims et Angers se quittent sur match nul et vierge. Les deux équipes restent ainsi dans le ventre mou du championnat.

Strasbourg – Brest : 2-2

Et dire qu'à sept minutes de la fin Strasbourg menait 2-0 ! Les Alsaciens pensaient tenir un précieux succès grâce à des buts de Thomasson (8e) et Ahoulou (70e). Mais les Bretons n'ont rien lâché et ont réduit l'écart par Charbonnier (83e) avant d'arracher l'égalisation par Le Douaron au bout du temps additionnel (90+4e).

Metz – Montpellier : 1-1

Il fallait stopper l'hémorragie après trois défaites consécutives pour Montpellier. Mission accomplie avec ce match nul à Metz. Les grenats avaient ouvert le score par Sarr (47e) avant de voir les Héraultais égaliser par Laborde (70e). Cependant, Montpellier enregistre un neuvième match de suite sans succès.

De son côté, Metz, qui restait sur trois victoires d'affilée, porte sa série d'invincibilité à six rencontres et se rapproche du maintien.

Rennes – Lorient : 1-1

Après avoir battu le PSG dimanche, Lorient a de nouveau résisté à un « gros » de la Ligue 1. Les Lorientais sont en effet allés chercher le point du nul sur le terrain de Rennes. Dans ce derby breton, les Rennais ont fait trembler les filets en premier par Martin Terrier (14e) mais les Lorientais n'ont jamais abdiqué, égalisant par Quentin Boisgard en fin de match (83e).

Matches joués à 21h00

Lens – Marseille : 2-2

Après une semaine mouvementée, on se demandait comment allait se compoter l'OM à Lens. Et les Marseillais ont livré deux visages, radicalement opposés. Les Marseillais menaient en effet 2-0 à la pause grâce à des réalisations de Thauvin (37e) et de sa recrue du mercato d'hiver, Arkadiusz Milik (45+2e), dont c'est le premier but dans notre championnat.



Mais en deuxième période, patatras ! Lens réduisait l'écart dès la 46e minute par Sotoca avant d'égaliser par Medina juste après l'heure de jeu (61e).

Les Marseilles n'ont ainsi gagné qu'un seul de leurs dix derniers matches et occupent la neuvième place avec 33 points.

Saint-Etienne – Nantes : 1-1

Comme le veut la formule consacrée : ce résultat ne fait les affaires de personne. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Nantes la première avec un but de Kolo Muani (36e). Saint-Etienne avec la seconde et une égalisation de Camara (57e).

Nantes enregistre un quatorzième match de suite sans victoire dont six depuis l'arrivée de Raymond Domenech.

Paris Saint-Germain – Nîmes : 3-0

Voir le résumé détaillé ici : Le PSG repart de l'avant et déroule contre Nîmes

Dijon – Lyon : 0-1

Un court mais succès précieux pour l'OL à Dijon. Les Lyonnais ont ouvert le score rapidement dans le match (Paqueta, 22e) et ont ensuite fait le dos rond pour préserver cet avantage malgré plusieurs occasions pour les Dijonnais.

L'article continue ci-dessous

Avec ce succès, Lyon reste deuxième (49 points) derrière le LOSC (51 points).

Monaco – Nice : 2-1

Si un derby réserve souvent des surprises, la logique a été respectée à Louis-II : Monaco, en grande forme, a dominé son voisin niçois, qui traverse une passe très difficile.

Wissam Ben Yedder a été l'artisan du succès monégasque en signant un doublé (28e sur penalty, 51e) tandis que Nice a marqué par l'intermédiaire de Pierre Lees-Melou.