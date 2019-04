Ligue 1 - Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche du Royaume-Uni, veut racheter Nice

Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche du Royaume-Uni, souhaite racheter l’OGCN, mais les propriétaires chinois ne sont pas vendeurs.

Jim Ratcliffe, l’homme le plus riche du Royaume-Uni avec une fortune estimée à 24,5 milliards d’euros, a bien l’intention d’atterrir au plus vite sur la planète football. Déjà recalé par Roman Abramovitch pour Chelsea, le Britannique vise désormais un club de : Nice, où il possède de "solides attaches" selon les informations du quotidien Nice-Matin.

Le PDG du groupe multinational de pétrochimie Ineos a confié la "mission rachat" à son frère, Robert, qui a établi les contacts avec l’OGCN dès novembre. Après plusieurs rendez-vous, ce dernier a même été reçu par le propriétaire du club, Chien Lee, qui lui a fait visiter les installations au mois de février. À ce moment, dans l’esprit des frangins, il ne faisait aucun doute que la transaction allait se faire.

«La Ligue des Champions, c’est un objectif»

Une offre de 90 millions d’euros était en préparation de la part des Ratcliffe, selon Nice-Matin. Mais, du jour au lendemain, Chien Lee a changé d’avis ! Persuadé que son projet devrait prospérer au fil des prochaines années, notamment avec l’augmentation des droits TV pour la en 2020, le Chinois ne serait désormais plus vendeur.

"On est prudents, on veut payer le juste prix… On ne cédera pas à la surenchère", a prévenu Robert Ratcliffe dans les colonnes du quotidien régional, ce vendredi. Mais les supporters niçois pourraient même finir par pousser les propriétaires chinois à la vente. La raison ? Dans son interview, le frère de l’homme le plus riche du Royaume-Uni a fait quelques belles promesses : «Des investissements conséquents, un plan de développement clair et ambitieux sur le long terme. La , c’est un objectif bien sûr.» Wait and see…