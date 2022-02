Ligue 1 : Lens enfonce Angers, Clermont et Nantes ne confirment pas

Ce dimanche après-midi, de nombreux matches de la 26e journée de Ligue 1 ont eu lieu. GOAL fait le bilan des cinq matches joués à 13h00 et 15h00.

Match joué à 13h00

Monaco – Reims : 1-2

Décimé par les blessures (huit absents dont sa star Ekitike) et mené au score depuis la 55e minute (but de Ben Yedder), Reims a renversé la vapeur dans une fin de match complètement folle.

Volland a marqué contre son camp offrant l'égalisation aux Clermontois (84e), puis Jean Lucas a été expulsé (89e). Galvanisés, les Auvergnats ont marqué le but de la victoire au bout du temps additionnel par Mbuku (90+3e).

Matches joués à 15h00

Clermont – Bordeaux : 1-1

Deuxième match de David Guion à la tête des Girondins et deuxième match nul. Bordeaux avait pourtant ouvert la marque (Guilavogui, 14e) mais a encore été victime de sa défense poreuse qui n'a toujours pas réalisé le moindre blanchissage cette saison (égalisation de Rashani à la 32e).

Vainqueur à Marseille dimanche dernier, Clermont n'est pas parvenu à enchaîner et peut nourrir des regrets de ne pas avoir su profiter des largesses défensives adverses.

Brest – Lorient : 0-1

Un derby breton comme on les aime : engagé et indécis. Réduit à 10 dès la 29e minute de jeu (expulsion de Chardonnet), Brest a finalement craqué en fin de rencontre sur un but d'Ibrahima Koné (73e).

Un but qui permet à Lorient de remporter son premier match à l'extérieur cette saison. Mieux vaut tard que jamais !

Angers – Lens : 1-2

Angers qui restait sur quatre défaites avant cette rencontre pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Fulgini (49e). Mais après l'expulsion de Cho (69e) la mécanique angevine s'est déréglée.

Batista Traoré a marqué contre son camp après s'être fait tiré dessus par un coéquipier (74e) puis Clauss a donné la victoire aux Lensois trois minutes plus tard d'une frappe flottante et croisée.

Metz – Nantes : 0-0

Après sa belle victoire contre le PSG, on attendait beaucoup mieux de ces Canaris qui défiaient des Messins qui doutent (4 matches sans victoire avant la rencontre).

La rencontre a été d'une faible intensité avec très peu d'occasions. Nantes n'a également pas profité de l'expulsion de Pajot en fin de rencontre (86e) pour faire la différence.

Lorient sort de la zone rouge

Au classement, après ces cinq matches, Lorient sort de la zone rouge tandis que Clermont est 18e et Bordeaux 19e.

Dernier, Troyes joue à 17h05 contre Marseille et le dernier match de cette 26e journée opposera Lyon à Lille (20h45).