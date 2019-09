Ligue 1 - L'effectif du PSG désormais évalué à plus d'un milliard d'euros

D'après le site Transfermarkt, l'effectif du Paris Saint-Germain est évalué à plus d'un milliard d'euros. Mbappé et Neymar y comptent pour beaucoup.

Avec les arrivées in extremis de Keylor Navas et de Mauro Icardi, le possède désormais un effectif évalué à plus d'un milliard d'euros d'après le site Transfermarkt qui met régulièrement à jour les valeurs des joueurs et des clubs. Le PSG se classe en 5e position des effectifs les plus chers, derrière des clubs anglais et les deux géants du football espagnol.

Le club de la capitale rien qu'avec ses quatre attaquants (Neymar, Mbappé, Cavani et Icardi) atteint déjà les 500 millions d'euros. Les deux premiers cités pèsent énormément dans ce bilan comptable avec respectivement 180 et 200 millions d'euros de valeur.

Marco Verratti, Marquinhos, Pablo Sarabia et Angel Di Maria sont aussi des éléments de valeur pour le PSG qui a beaucoup recruté cet été, sous l'impulsion de Leonardo, le directeur sportif de retour après six ans d'absence.

À ce jour, est en tête avec une équipe évaluée à 1,26 milliard d'euros. Suivent respectivement, le , le Barcelone et . Les Citizens possèdent de la qualité et de la quantité avec Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Raheem Sterling et Leroy Sané pour ne citer qu'eux.