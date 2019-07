Ligue 1 - Le Stade Rennais dévoile un nouveau maillot extérieur tout bleu

Le Stade Rennais vient de dévoiler ce mardi son nouveau maillot extérieur tout bleu, inspiré des anciennes couleurs du club breton.

Pour la saison 2019/2020, le évoluera avec un maillot tout bleu lors des rencontres à l’extérieur. D’habitude blanc ou noir, le club breton et Puma ont décidé d’innover pour cette nouvelle année.

"La nouvelle tunique du Stade Rennais F.C pour la saison 2019/2020 est donc un retour aux couleurs originelles associé aux technologies modernes développées par son équipementier. Ce nouveau maillot extérieur retrouve donc ses couleurs historiques et possède aujourd’hui un design plus fin et plus travaillé qui a été inspiré des tenues de 1901 rayées bleues ciel et marines" explique le club rennais dans son communiqué.

Rappelons que 1901 correspond à l’année de création du club. Le club évoluait en bleu rayé avant sa fusion avec le Football Club rennais en 1904 où les couleurs rouge et noirs du second club seront finalement adoptés.

Le Stade Rennais pourrait d’ailleurs jouer avec cette tunique à l’occasion de son premier match officiel de la saison face au PSG, lors du qui se déroulera le 3 août prochain, en .