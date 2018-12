Ligue 1 - Le Racing Club de Strasbourg portera un maillot spécial à Reims en hommage aux victimes de l'attentat

Endeuillé par les événements de mardi soir, le club alsacien se présentera samedi soir avec un un maillot vierge de toute publicité.

Pour la 18e journée de Ligue 1 et un déplacement à Reims, le Racing Club de Strasbourg se déplacera dans un contexte spécial suite à l'attentat qui a touché la ville alsacienne mardi soir. Pour l'occasion, le club a décidé que les joueurs porteront un maillot spécial, où aucune publicité ne figurera.

"Tout le club, tous les supporte"rs pensent aux victimes"

Dans un communiqué, le président du club, Marc Keller, a tenu à apporter son soutien aux familles et aux proches des victimes des événements intervenus il y a 48 heures. "Tout le club, tous les supporters pensent aux victimes et à ceux qui sont confrontés durement à cet attentat. "Ce qui s'est passé à Strasbourg a eu un retentissement dans le monde entier, et la petite contribution qu'on va essayer d'amener c'est qu'on va jouer samedi soir à Reims avec un maillot sans aucun sponsor, un maillot particulier."

Malgré des reports en cascade pour la journée à venir, avec déjà six matches annulés ou reprogrammés, l'opposition entre Reims et Strasbourg n'a pas fait l'objet pour l'instant d'une demande de report de la part des autorités et de la LFP.

Le bilan de l'attentat est pour l'instant de trois personnes décédées et de 13 autres blessées. L'assaillant de 29 ans est toujours en fuite.