Ligue 1 - Le programme de la 20ème journée : Horaire, Streaming TV, toutes les infos pratiques

La Ligue 1 fait son grand retour ce weekend avec plusieurs affiches alléchantes au menu. Voici toutes les infos essentielles sur cette 20ème journée.

Après un début d'année marquée par les traditionnelles levées dans les coupes nationales, le pain quotidien de la Ligue 1 revient ce weekend. Cette 20ème journée a encore été agitée par de multiples changements de programmation suite au mouvement des gilets jaunes. Goal vous dit tout.

L'horaire des matches et diffusion TV

Voici le programme complet de cette 20ème journée de Ligue 1, avec la liste des diffuseurs en France pour les différentes rencontres.

Date Horaire Match Diffuseur Vendredi 11/01 19h Caen vs Lille BeIn Sports 1 Vendredi 11/01 20h45 Lyon vs Reims Canal + Sport Samedi 12/01 17h Amiens vs PSG Canal + Samedi 12/01 20h Guingamp vs Saint-Etienne BeIn Sports 4 Samedi 12/01 20h Nice vs Bordeaux BeIn Sports 5 Dimanche 13/01 15h Nantes vs Rennes BeIn Sports 1 Dimanche 13/01 17h Toulouse vs Strasbourg BeIn Sports 1 Dimanche 13/01 17h Dijon vs Montpellier BeIn Sports 3 Dimanche 13/01 21h Marseille vs Monaco Canal + Reporté / Nîmes vs Angers /

Le mouvement des gilets jaunes va-t-il bouleverser le weekend ?

Comme en fin d'année passée, le mouvement des gilets jaunes a une nouvelle fois engendré des difficultés d'organisation pour des raisons de sécurité. Toutefois, ces changements ne s'opèrent pas dans les mêmes proportions qu'en décembre. Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue, a fixé le cap : "La stratégie de la Ligue est de décaler les matches qui poseraient problème dans le même week-end" , a-t-il indiqué dans des propos repris par L'Equipe. "Ce sont des discussions locales entre la Ligue, le préfet, les clubs et le ministère de l'Intérieur. Mais c'est clairement notre objectif de ne pas reporter sur un autre week-end" . En conséquence, Nîmes-Angers est la seule rencontre reportée avec une date indéterminée. Deux autres matches programmés le samedi à 20h ont été décalé : Caen-Lille, avancé ce vendredi à 19h, et Dijon-Montpellier, reporté dimanche à 17h. Amiens-PSG a bien été maintenu, malgré des doutes cette semaine.

Quels sont les enjeux de la 20e journée de Ligue 1 ?

Cette 20ème journée de Ligue 1 livrera encore son lot d'enseignements dans toutes les parties du tableau. On guettera évidemment la réaction du Paris Saint-Germain à Amiens, après la défaite surprenante contre Guingamp (1-2) en Coupe de la Ligue mercredi.

Derrière le PSG, Lille et Lyon, qui animent ce vendredi, ont l'occasion de gratter du terrain, tandis que Montpellier devra aussi lancer son année calendaire après des prestations laborieuses en coupe, mais le DFCO, opposé au MHSC, attendra son adversaire de pied ferme pour la première d'Antoine Kombouaré.

Nice-Bordeaux et Nantes-Rennes constitueront des affiches prometteuses de milieu de tableau, notamment le derby breton, pour voir si l'effet Julien Stéphan se poursuit.

Enfin, ce weekend se concluera par un grand classique de Ligue 1 entre Marseille et Monaco. Un choc particulièrement électrique entre des Marseillais en pleine déliquescence et des Monégasques qui abodent cette phase retour comme une nouvelle saison pour sauver leur peau.



Quels sont les matches à suivre en priorité ?

Trois rencontres feront l'objet d'une attention toute particulière : Amiens-PSG - chaque match du club de la capitale étant une attraction ; Marseille-Monaco pour le poids de ces clubs historiques en grande difficulté et Nantes-Rennes, un derby breton toujours très animé.

Quelles recrues peuvent faire leurs débuts dans leur nouveau club ?

Si les premiers jours de ce mercato d'hiver ont été assez calmes, l'AS Monaco est sur tous les fronts. Bien déterminés à restructurer un effectif au bord de l'agonie, Thierry Henry et sa direction ont déjà attiré plusieurs renforts de choix, parmi lesquels le Brésilien Naldo, qui a déjà débuté en coupe et devrait faire ses grands débuts en L1 pour tester son leadership contre l'OM.

On surveillera aussi les débuts des solides Papy Djilobodji et Didier Ndong à Guingamp, censés donner plus d'assurance à la lanterne rouge. Enfin, à Dijon, dans l'attente des débuts de l'Uruguayen Mathias Suarez dans les rangs montpelliérain (le joueur n'a pas encore son visa), Antoine Kombouaré vivra sa grande première sur le banc du club bourguignon.

Les absents/incertains et les retours lors de cette 20e journée

Après la claque reçue mercredi, le Paris Saint-Germain tentera de réagir avec un effectif encore remodelé. Presnel Kimpembe n'est toujours pas rétabli, tandis que Neymar - voire Kylian Mbappé - pourraient aussi manquer à l'appel. Thomas Tuchel ne souhaite prendre aucun risque avec les deux superstars .

Dans le choc de dimanche, le retour de Rony Lopes est très attendu aux côtés de Radamel Falcao, qui sera bien opérationnel. L'infirmerie monégasque reste néanmoins bien remplie (Pellegri, Mboula, Touré, Geubbels, Traoré, Raggi, Chadli, Jovetic, Sidibé, Pierre-Gabriel, Aholou, Ndoram). Côté marseillais, Sakai et Amavi sont absents et Rami est très incertain.

Enfin, l'OL défiera Reims avec un groupe bien garni ce vendredi soir.